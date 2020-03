Innenstadt

Jetzt ist es offiziell: Ikea zieht in die Brandenburger Straße nach Potsdam. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag bekannt gab, wird die schwedische Möbelhaus-Kette die C&A-Filiale in der Brandenburger Straße 5-6 Ende April übernehmen und dort bereits im Spätsommer ein Planungsstudio eröffnen.

„Im sogenannten Planungsstudio werden ausgewählte Teile des Ikea-Sortiments präsentiert und für den Kunden erlebbar gemacht. Mit diesem innerstädtischen Konzept, rückt Ikea nach eigenen Aussagen näher an den Kunden und reagiert auf ein verändertes Kundenverhalten und -bedürfnis“, heißt es seitens der Stadt.

Lesen Sie auch: Nach Schließung von C&A: Stirbt die Potsdamer Innenstadt aus?

Gerüchte, dass Ikea die C&A-Filiale übernimmt, gibt es in der Stadt schon seit Wochen. Auf Anfrage wollte Ikea den Schritt bisher aber nicht bestätigen.

Stadt hofft auf neuen Einkaufsmagneten

Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der Landeshauptstadt Potsdam, sagt zu der Entscheidung: „Die Ansiedlung von Ikea ist ein Beleg für den laufenden derzeitigen Strukturwandel im Einzelhandel und zeigt, dass wenn sich eine Tür schließt, immer auch die Chance besteht, dass sich eine neue Tür öffnet.“ Er gehe davon aus, dass Ikea ein Einkaufsmagnet wird und damit einen wichtigen Beitrag für unsere lebendige Innenstadt leistet.

Zuletzt hatte die Brandenburger Straße mit weniger guten Nachrichten Schlagzeilen gemacht. Etliche Geschäfte schlossen oder kündigten ihre Schließung an, darunter auch große Ketten wie Starbucks.

Instandsetzung des Straßenbelags ab 2021

Rubelt hofft nun auch auf die für 2021 geplante Instandsetzung der Fahrgasse der Brandenburger Straße. „Aktuell gleicht unser historisches Pflaster einem Flickenteppich, der eine enorme Stolperfalle und damit auch ein Nutzungshemmnis darstellt“, sagt Rubelt. „Die Neupflasterung wird nicht nur einen optischen, sondern auch einen funktionalen Beitrag zur Attraktivität der Innenstadt leisten, indem sie für jeden wieder erlebbar und uneingeschränkt nutzbar wird.“

Die Umsetzung soll im Frühjahr 2021 beginnen und in mehreren Bauabschnitten erfolgen – beginnend von der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Luisenplatz.

Da der Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ auch während der Instandsetzungsmaßnahme uneingeschränkt stattfinden soll, sollen die Bauabschnitte spätestens bis Oktober des jeweiligen Jahres abgeschlossen sein. „Ziel ist es, die Auswirkungen der Baumaßnahmen, deren Abschluss für 2024 vorgesehen ist, auf den Fußgänger- und Lieferverkehr so gering wie möglich zu halten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Lesen Sie mehr:

Von MAZonline