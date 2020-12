Potsdam

Ilka Brombach ist die neue wissenschaftlich-kuratorische Leiterin am Filmmuseum Potsdam. Das teilte das Museum am Freitag mit. Seit Anfang Oktober komplettiere sie das Leitungsteam des Filmmuseums unter der amtierenden Direktorin Christine Handke. Brombach sei als stellvertretende Direktorin unter anderem für die weitere wissenschaftliche Profilierung des Filmmuseums verantwortlich, insbesondere die Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Babelsberg und Wissenschaftskooperation. Zusätzlich übernimmt sie eine Vertretungsprofessur im Studiengang Filmkulturerbe der Filmuniversität.

Im Rahmen der Strategieentwicklung des Museums bringe sie die Digitalisierung von Kino- und Ausstellungsabteilung auf den Weg und erarbeite mit dem Team ein gemeinsames Vermittlungskonzept für die zwei Standorte des Filmmuseums: den Marstall und das neue, im Entstehen begriffene Sammlungsgebäude am Medienstandort Babelsberg. „Es freut mich sehr, dass wir mit Dr. Ilka Brombach eine äußerst kompetente und bestens vernetzte Wissenschaftlerin für unser Museum gewinnen konnten“, wir Filmmuseums-Direktorin Christine Handke in der Mitteilung zitiert. In den vergangenen Wochen habe sie bereits entscheidend die weitere Digitalisierung des Museums vorangebracht.

Ilka Brombach leitet seit 2017 das Potsdamer Filmfestival „Moving History“ und wird das auch weiterhin tun. Als promovierte Filmwissenschaftlerin war Brombach außerdem bisher in der Wissenschaft und im Kulturbereich tätig. Sie betreute filmwissenschaftliche Forschungsprojekte an der Freien Universität Berlin und an der Filmuniversität Babelsberg.

