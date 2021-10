Potsdam/Guben

Die Initiative „Seebrücke Potsdam“ ruft für Freitag ab 17 Uhr zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Brandenburger Landtag auf. Damit soll eine geplante 24-Stunden-Mahnwache gegen die Neonazi-Kleinspartei „III. Weg“ am Sonnabend in Guben unterstützt werden, kündigte die Seebrücken-Initiative an.

Der „III. Weg“ mobilisiert für Samstag zu illegalen Grenzpatrouillen in und um Guben herum, um Flüchtlinge, die über Belarus über die grüne Grenze nach Polen eingereist sind, vom Grenzübertritt nach Deutschland abzuhalten. Die Seebrücke Potsdam spricht von einer Form von Selbstjustiz und Menschenjagd, die sofort gestoppt werden müsse.

Bundespolizei hat Neonazi-Aufruf im Blick

Ein Netzwerk von Brandenburger Initiativen will deshalb ab Samstag ab 14 Uhr in Guben eine 24-stündige Mahnwache gegen die Neonazis abhalten. „Wir wollen den Neonazis nicht die Region überlassen. Wir wollen ein Zeichen setzen, dass Asyl ein Menschenrecht ist und bleibt“, heißt es in dem Aufruf.

Gegenüber dem Nachrichtenportal „t-online“ erklärte die Bundespolizei, sie habe den Aufruf des „III. Wegs“ im Blick. Man stehe in enger Abstimmung mit den Landesbehörden in Brandenburg und arbeite auch mit dem polnischen Grenzschutz zusammen. Laut Bundesinnenministerium wurden seit August etwa 4.500 illegale Grenzübertritte an der polnisch-deutschen Grenze verzeichnet.

Von MAZonline