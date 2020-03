Die Evangelischen Gesamtkirchengemeinden in Neuruppin, Protzen-Wustrau-Radensleben, Temnitz und Wittstock haben bereits alle Veranstaltungen bis zum 29. März abgesagt. Nun reagiert auch der Kirchenkreis Potsdam.

Im Kirchenkreis Potsdam werden weitere Gottesdienste am Wochenende abgesagt