Babelsberg

„Zeugen gesucht“ steht in großen Buchstaben zwischen zwei orangefarbenen Balken auf den Zetteln, die seit einigen Tagen in den Schaufenstern der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg hängen. Angebracht haben sie Rita und Tommy Ehnert, Inhaber des Stoffladens „Ennys Salon“ schräg gegenüber der Garnstraße. Das Ehepaar will auf diesem Weg herauszufinden, wo Stoffe, Nähmaschinen und Kurzwaren aus ihrem Geschäft im Wert von knapp 20.000 Euro abgeblieben sind.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Ladens hat in den vergangenen zwei Wochen mutmaßlich im großem Stil Waren gestohlen, um sie auf eigene Rechnung zu verkaufen, ohne Quittung oder sonstige Belege. Am Mittwoch wollte Rita Ehnert Stoffe für ihren neuen Online-Shop aus dem Laden holen und musste feststellen, dass ein Großteil des Sortiments verschwunden ist. „Ich bin sprachlos“, sagt die 39-Jährige.

Der Verdacht fällt auf einen Mitarbeiter des Ladens

Ehnert ist am Freitagvormittag in ihrem Laden, um sich einen Überblick über die verschwundenen Artikel zu verschaffen. Der wirtschaftliche Schaden ist enorm. Es fehlen 50 Ballen Stoff im Wert von insgesamt 5000 Euro, nahezu das gesamte Kurzwarensortiment – Kordeln, Garn, Reißverschlüsse und Bänder – für 10.000 Euro sowie drei fabrikneue Nähmaschinen, jede mit einem Verkaufswert von rund 1000 Euro.

Mit diesen Aushängen suchen die Inhaber von Ennys Salon in Babelsberg nach Zeugen. Quelle: varvara Smirnova

Der Mitarbeiter, der Rita Ehnert gegenüber zugegeben haben soll, einen Teil der Ware verkauft zu haben, war eigentlich als Hausmeister und Reinigungskraft in Ennys Salon angestellt. Weil sich die beiden Inhaber die Miete in der Babelsberger Einkaufsmeile nicht mehr leisten konnten, wollten sie ihren Laden zum Ende des Monats aufgeben und sich einen neuen Standort suchen. Der mutmaßliche Täter sollte in der coronabedingten Schließzeit des Geschäfts die Ware verpacken und die Ladenregale abbauen.

Es gibt keine Kontaktliste der Kunden

Rita Ehnert ist von ihrem ehemaligen Angestellten schwer enttäuscht. „Wir haben ihm immer vertraut, er war immer zuverlässig und hat gute Arbeit geleistet.“ Zusätzlich zu den mutmaßlichen Diebstählen hat sich der Mann bei seinen Taten wahrscheinlich nicht an die Corona-Regeln gehalten. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich an den jeweiligen Tagen im Laden aufhielten“, sagt sie. Es gebe keine Adressliste, die eine Kontaktnachverfolgung im Falle einer Ansteckung ermöglichen würde. Das Gesundheitsamt Potsdam sei über den Fall informiert.

Noch am Mittwoch hat das Ehepaar bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Eine Sprecherin der Polizeidirektion West bestätigt den Eingang der Strafanzeige, die Kriminalpolizei ermittle in dem Fall. Von ihrem Zeugenaufruf erhoffen sich Rita und Tommy Ehnert, den Verbleib zumindest eines Teils ihrer Ware zu klären. „Die Sachen lösen sich nicht einfach in Luft auf, irgendjemand muss etwas gesehen haben“, sagt Ehnert, „wir sind für jeden Hinweis dankbar.“

Von Feliks Todtmann