Potsdam

Umso wärmer es wird, desto unangenehmer riechen Mülltonnen, die in der Sonne stehen. Deswegen finden im Mai in Potsdam die Biotonnen-Waschtage der Stadtentsorgung Potsdam (Step) statt.

Zwischen dem 11. und 29. Mai finden in Potsdam die nächsten Biotonnenreinigung statt. Die Reinigung erfolgt an den Entsorgungstagen der Biotonnen direkt am Grundstück. Die Reinigungstermine sind je Straße festgelegt und können daher aber bei Behältern mit einem 14-täglichem Entleerungsrhythmus von den regulären Entsorgungstagen abweichen.

Einmaliger Termin für Anwohner

Die Biotonnen werden von der Step mit einem Spezialfahrzeug gesäubert, das zeitversetzt zum Entsorgungsfahrzeug in den Stadtteilen unterwegs sein wird. Daher müssen die Biotonnen am Reinigungstermin nach erfolgter Entleerung solange am Fahrbahnrand stehen bleiben, bis das Spezialfahrzeug eintrifft. Biotonnen, die zu den Reinigungsterminen nicht bereitgestellt oder zu früh zurück auf das Grundstück geholt werden, können nachträglich nicht gereinigt werden.

Die genauen Reinigungstermine sind im gedruckten Abfallkalender 2020+, dem Online-Abfallkalender oder im Internet unter www.potsdam.de/abfallentsorgung veröffentlicht. Für Rückfragen steht die Abfallberatung der Landeshauptstadt Potsdam unter der Telefonnummer 0331 289-3331 zur Verfügung.

Von MAZonline/jru