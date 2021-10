Potsdam

Wegen massiver Schäden mussten im Park Babelsberg am Aussichtsplatz Bildstöckl zwei Linden gefällt werden. Dies teilt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) mit. Wegen der immensen Absterbeerscheinungen seien die zwei Linden nicht mehr bruch- und standsicher gewesen.

In Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst Brandenburg des Landesamtes für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung seien die Linden untersucht worden. „Bei beiden Bäumen wurden holzzersetzende Pilze festgestellt“, heißt es in der Mitteilung. In einem Fall handle es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Pilzart Hallimasch, welcher als besonders aggressiv gilt und den befallenen Baum zum Absterben bringe.

Doch es gibt auch gute Nachrichten

Zudem würden die Linden schon seit längerem erhebliche Hitze- und Trockenheitsschäden aufweisen, womit sie ohnehin geschwächt gewesen seien. Für eine genauere Untersuchung im Labor seien von Experten des Pflanzenschutzdienstes Proben der gefällten Bäume und des Erdreichs entnommen worden.

Nun sollen die Baumstümpfe gefräst und der Boden in dem Bereich ausgetauscht werden, um einen erneuten Pilzbefall vorzubeugen. Und es gibt eine gute Nachricht: Nach Angaben der SPSG sollen die zwei Linden im Frühjahr 2022 nachgepflanzt werden.

Zudem erfolge in den kommenden Wochen im gesamten Park Babelsberg Baumpflegearbeiten zur Verkehrssicherung. Die SPSG weist darauf hin, dass es im Zuge dessen zu einzelnen Straßensperrungen in den Bereichen der Fahrradstraße südlich des Parks, Allee nach Glienicke und der Karl-Marx-Straße kommen kann.

Von MAZonline