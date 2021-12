Im Stern-Center gibt es Bändchen als 2G-Nachweis 

Potsdam

Im Potsdamer Stern-Center muss man nicht mehr vor jedem Laden aufs Neue Personalausweis und 2G-Nachweis vorzeigen. Seit dieser Woche gibt es die Möglichkeit, sich nach einmaligem Vorzeigen der Nachweise ein Bändchen um die Hand binden zu lassen, das für den gesamten Tag als Nachweis für den Corona-Impfstatus oder die Genesung von einer Infektion gilt. Das Angebot soll die 2G-Kontrollen für Händler und Kunden erleichtern und ein stressfreies Einkaufen ermöglichen.

Die roten Bändchen werden am Informationsstand des Centers ausgegeben. Simone Meister steht gerade mit ihrem Mann in der Schlange davor. „Ich bin froh, dass es dieses neue Angebot gibt. Das erleichtert das Shoppen sehr“, sagt sie. Auch wenn sie sich zur Ausgabestelle erst einmal durchfragen musste. „Es wäre besser, wenn man die Bändchen direkt an den Eingängen ausgeben würde“, findet sie.

20 Prozent der Kunden nutzen die Bändchen

Die Bändchen sind nicht verpflichtend, sondern nur ein zusätzliches Angebot. Vor einigen Läden bilden sich zeitweise lange Schlangen, weil die Kontrollen von Personalausweis und Impfnachweis viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem roten Band kann man einfach an der Schlange vorbeispazieren. Bisher nehmen rund 20 Prozent der Kunden das Angebot an, so Maria Hill, Pressesprecherin des Stern-Center-Betreibers ECE.

Die 2G-Bändchen gibt es am Informationsstand des Stern-Centers. Quelle: Privat

Heleen Janssen aus Arnheim ist mit ihrer Familie zum Bummeln ins Stern-Center gefahren. Sie kennt die Bändchen-Regelung schon aus den Niederlanden: „Da gibt es in den meisten Innenstädten kleine Buden, an denen man die Bänder bekommen kann. In Deutschland scheint das noch nicht so verbreitet zu sein.“

Kommen die 2G-Bändchen auch für die Innenstadt?

In Neuruppin und Cottbus kann man bereits mit Bändchen in den Innenstädten shoppen gehen. In Potsdam ist das bisher nicht möglich. Die Stadt Potsdam werde mit den Händlergemeinschaften ins Gespräch gehen, ob und wie sie ein solches Angebot unterstützen kann, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow der MAZ.

Götz Friederich, Vorstandschef des Händlerverbunds AG Innenstadt, kann sich das Bändchen-Angebot grundsätzlich auch für die Potsdamer Innenstadt vorstellen. „Den Wegfall des Weihnachtsmarkts und die wenigen Touristen bekamen die Händler in der Vorweihnachtszeit erheblich zu spüren. Die Stammkundschaft hat ihnen zwar die Treue gehalten, aber die Menschen, die einfach nur zum Vergnügen shoppen wollen, sind weniger geworden“, so Friederich.

Momentan bedeute die 2G-Regelung für die Ladeninhaber einen zusätzlicher Aufwand und für die Menschen, die einfach nur entspannt bummeln wollten, eine größere Hemmschwelle. Die bunten Bändchen könnten da Abhilfe schaffen.

Von Lena Köpsell