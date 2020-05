Coronavirus: Ketten-Quarantäne frustriert Potsdamer Familien

Potsdam

Verwirrung, Verzweiflung und Wut: Während es Papa wieder freisteht rauszugehen, müssen die Potsdamerin Zahra L. (33) und ihre geistig behinderte Tochter Mira (8) als Kontaktpersonen ersten Grades weiter in der Plattenbauwohnung in Corona-Quarantäne ausharren. Gerade einmal die Hälfte der vom Gesundheitsamt angeordneten vier Wochen Isolation ist geschafft. Zahra L. ist trotz mehrfacher Bitte von Amts wegen bisher kein Test auf das Virus ermöglicht worden – nun erfährt sie doch noch Beistand: Ihre Hausärztin habe sie Dienstagfrüh um 6.30 Uhr besucht und einen Antikörpertest durchgeführt. „In fünf Tagen soll das Ergebnis vorliegen“, sagt Zahra L. Noch immer hoffe sie, die schier endlose Quarantänezeit – vor allem für Mira – abkürzen zu können.

Potsdam geht als Corona-Hotspot einen harten Weg

Doch wie streng muss die Quarantäne in dieser Krise sein? Und wann wird aus Vorsicht Quälerei? Fragen, auf die man in den unterschiedlichen Gesundheitsämtern des Landes derzeit unterschiedliche Antworten findet. Nachdem die MAZ über den Fall von Zahra L. berichtet hatte, haben sich weitere Betroffene gemeldet und die besondere Härte der Auflagen beklagt. Das Potsdamer Gesundheitsamt selbst bestätigt auf MAZ-Anfrage, als Corona-Hotspot des Landes einen vergleichsweise „harten Weg“ zu gehen. „Und ja“, heißt es, „uns ist bekannt, dass andere Kommunen diese Dinge anders regeln.“

Anzeige

Was das für Betroffene bedeutet, zeigen weitere Fälle aus Potsdam. Zum Beispiel der von Christian K. (36). Auch er sitzt mit einem Kind (4) als Kontaktperson ersten Grades für 28 Tage in Quarantäne – auch er hat gerade Halbzeit. „Willkür, Fehlentscheidung und Unverhältnismäßigkeit sind die Worte, die mir nach den 14 Tagen Quarantäne täglich in den Sinn kommen“, sagt Christian K. Genau so hat er es auch dem Oberbürgermeister schriftlich mitgeteilt und ihn darum gebeten, die Entscheidung des Gesundheitsamtes überprüfen zu lassen.

Weitere MAZ+ Artikel

Zwei Kinder müssen anderthalb Monate in der Wohnung bleiben

Dabei kann es Familien noch härter treffen, wie der Fall einer Potsdamerin Mutter und Ärztin zeigt. Weil sie im medizinischen Bereich arbeitet, musste sie zwei negative Tests vorlegen, um die Quarantäne zu beenden. „Und negativ waren die Tests erst nach drei Wochen“, sagt sie. Für ihre Kinder (2 und 5) bedeutete das: Weil sie sich bis zum letzten Tag hätten infizieren können, verlängerte sich die Quarantäne für sie um weitere zwei Wochen. „Am Ende sind meine Kinder dann anderthalb Monate auf 100 Quadratmeter eingesperrt“, sagt ihre Mutter. Für zwei Kleinkinder unzumutbar. Das sieht auch die Stadt Potsdam so. Und steckt damit in einem Dilemma. In einem Schreiben an das Robert-Koch-Institut ( RKI) und das Brandenburgische Gesundheitsministerium hat Amtsärztin Kristina Böhm nun um Klärung gebeten – bisher allerdings ohne Erfolg.

Christian K. spricht von Ketten-Quarantäne. „Der Flyer vom RKI für Kontaktpersonen, die in eine 14-tägige Quarantänezeit müssen, beschreibt, dass es zu einer außergewöhnlichen psychischen Belastung kommen kann“, sagt er: „Wie verhält sich diese Thematik nach vier Wochen bei einem Vierjährigen?“ Sein Sohn sei in einer wichtigen Entwicklungsphase. „Es stellt einen äußerst schwerwiegenden Eingriff dar, ein Kind in dieser Phase in solchem Maße zu isolieren. Das Gesundheitsamt ist auch das öffentliche Organ für die Gesundheit der Kinder. Unserem Kind zu untersagen, an die frische Luft zu gehen und sich außerhalb von beengten Räumlichkeiten ausgiebig zu bewegen, stellt für dieses ebenfalls eine erhebliche Gefährdung dar.“

Die Landeshauptstadt hat Argumentationsschwierigkeiten

Die Dauer der Quarantäne in Potsdam und der Blick in die nächste Nachbarschaft der Landeshauptstadt schüren den Unmut in der Bevölkerung – es seien bereits juristische Maßnahmen angedroht worden, heißt es aus dem Rathaus. Weil jedes Gesundheitsamt eigene Auslegungen der RKI-Empfehlungen umsetzt, komme Potsdam „zunehmend in Argumentationsschwierigkeiten“. Dennoch: Ein Schreiben das Gesundheitsamtes an Christian K. lässt kaum Hoffnung auf eine mildere Handhabung: „Die entscheidende Aufgabe des Gesundheitsamtes ist es in der aktuelle Situation Infektionsketten zu unterbrechen. Daher ist eine strikte Handhabung der Vorgaben des RKI geboten, um dem Gebot der Eindämmung nachzukommen.“ Eine Relativierung der RKI-Vorgaben durch ein einzelnes Gesundheitsamt stelle ein „juristisches Problem“ dar. Käme eine Person durch eine nicht unterbrochene, aber unterbrechbare Infektionskette zu Schaden, läge die Verantwortung beim Gesundheitsamt.

So macht es Potsdam

Das Gesundheitsamt skizziert zum besseren Verständnis einen beispielhaften Fall: Wer positiv auf Covid-19 getestet wurde, erhält vom Gesundheitsamt einen „Absonderungsbescheid“ für voraussichtlich 14 Tage. Dieselbe Anordnung erhalten die im mit ihnen im Haushalt lebenden Personen wie Lebenspartner und Kinder. Nach 14 Tagen wird die Quarantäne des Infizierten bei Symptomfreiheit aufgehoben. Da dieser seine Familienangehörigen theoretisch aber bis zum Ende der Quarantäne angesteckt haben könnte, verlängert sich bei ihnen die Quarantäne um weitere 14 Tage. Wird dann eine der Familienangehörigen positiv getestet, verlängert sich die Quarantäne ab diesem Tag um weitere 14 Tage – und zwar auch für die durchgehend symptomfreien Familienmitglieder. Innerhalb von Familien kann es damit durch eine zeitversetzte Infektion zu sehr langen Quarantänedauern kommen.

Und so macht es Potsdam-Mittelmark

Deutlich weniger streng ist das Gesundheitsamt in Potsdam-Mittelmark. Dort erfolgt die Entlassung aus der Quarantäne 14 Tage nach Symptombeginn, vorausgesetzt der Betroffene hat seit mindestens 48 Stunden keine Symptome. Wird dann trotzdem noch ein Test durchgeführt und dieser ist positiv, ist laut Kreissprecherin „nicht zwingend davon auszugehen, dass damit auch das Vorhandensein größerer Mengen von vermehrungsfähigen Viren und eine Infektiosität für Dritte einhergeht“. Das Gesundheitsamt könne dann in Rücksprache mit dem Labor den jeweiligen Einzelfall bewerten. Kinder bleiben grundsätzlich nur 14 Tage in häuslicher Quarantäne. „Änderungen des Zeitraumes ergeben sich nur wenn eine Kontaktperson, selbst einen positiven Befund erhält. Dann verlängert sich die Quarantäne um 14 Tage ab Befunddatum.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Anna Sprockhoff und Nadine Fabian