Die Warteschlangen vor den mobilen Impfstationen Potsdams werden immer länger; die Menschen stehen immer früher an, und es sind immer mehr Ungeimpfte unter ihnen. Der Erste am Universitätsgebäude hinter dem Neuen Palais war am Freitag Christian Mathke (47); er kam schon um fünf Uhr nachts, obwohl die Impfaktion erst mittags um zwölf losging.

Die ersten Stunden verbrachte er im Auto. „Meine Frau hatte vorgeschlagen, dass wir beide im Auto übernachten“, erzählt er, aber das war ihm denn doch zu viel. Für ihn ist es die erste Impfung. Er ist selbstständig, betreibt Online-Shops und konnte bislang keinen Termin bekommen bei einem Hausarzt. „Immer wieder gingen Termine mit großen Kunden vor. Jetzt habe ich mich freigekämpft, aber den Laptop mitgebracht.“ Vor zwei Tagen war er um 9.20 Uhr bei einer Impfaktion, die um neun Uhr begann, kam allerdings zu spät. Am Donnerstag stand er an eineinhalb Stunden an am Arbeitsamt im Horstweg, wo man fünf Meter vor ihm das Schild aufstellte: Impfstopp!

Dieses ist nun sein dritter Versuch mit dem mobilen Impfen. Aus Erfahrung klug geworden, hat er sich einen Klappstuhl mitgebracht und eine Decke um die Beine geschlungen. „Ich habe inzwischen schon einen ganzen Arbeitstag verloren“, sagt er: „Viele können sich das nicht erlauben.“ Er sehe die allermeisten in der Schlange nicht als Impfgegner, sondern als Impfwillige, die keine Gelegenheit bekommen.

Dass die beiden Potsdamer Impfzentren erst in ein oder zwei Wochen aufmachen, ist für ihn viel zu spät. Und Impfzeiten wie jetzt von 12 bis 18 Uhr sind in seinen Augen „viel zu wenig für diese Masse“. Und der Druck von Arbeitgebern steige, hat er von den Umstehenden erfahren: Entweder, Du wirst geimpft oder Du wirst gefeuert!

Hausarzttermine viel zu spät

Ein paar Meter hinter ihm, aber in sicherer Position warten ein paar junge Leute, auch Studenten. Auch sie haben sich einen Klappstuhl und eine Decke mitgebracht; auch sie standen schon am Donnerstag am Horstweg an und mussten mit ansehen, wie man ihnen das „Stopp-Schild“ vor die Nase stellte. Sie holen sich die erste Impfung, weil sie keinen Termin beim Hausarzt bekamen und der Druck auf Ungeimpfte steigt. Erst im Januar habe man ihm in der Hausarztpraxis einen Termin angeboten, berichtet einer, der seinen Namen nicht nennen möchte: „Das ist viel zu spät.“

Eine 58 Jahre alte Frau aus Potsdam hat des Berufes wegen schon zwei Erst-Impftermine beim Hausarzt absagen müssen und versucht es nun „vor der Arbeit“ an einer mobilen Station; sie steht seit kurz nach sieben an und friert. „Ich habe einen Termin für Mitte Dezember bekommen bei meinem Arzt“, sagt sie: „Aber dann habe ich mich spontan entschieden, hierher zu kommen. So bin ich auf der sicheren Seite.“ Nur einen zweiten Impftermin muss sie sich jetzt besorgen oder sich erneut anstellen an einer mobilen Station.

„Die Ärzte und Helfer tun ja alles, was sie können“, fügt Christian Mathke noch hinzu: „Ich habe Hochachtung vor denen. Die impfen jeden Tag schon eine Stunde länger als geplant. Und trotzdem mussten sie gestern über 500 Leute wegschicken. Hier hat die Politik total versagt.“

Von Rainer Schüler