Potsdam

Die Landeshauptstadt hat kein Problem mit einem Mangel an freiwilligen Wahlhelfern. Im Gegenteil: Nach Angaben von Wahlleiter Michael Schrewe waren am Sonntag so viele Wahlhelfer im Einsatz, dass eine Personalreserve von 50 Helfern gebildet werden konnten. Insgesamt waren am Sonntag nach seinen Angaben 1100 Wahl...