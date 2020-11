Bornstedt

Mit riesigen Preissprüngen ist ein heruntergekommenes Denkmalobjekt in Bornstedt jetzt an den Markt gegangen. Am Mittwochmorgen hatten die Berliner Makler von Black Label auf Immobilienscout24 das so genannte Deputantenhaus an der Ribbeckstraße im Angebot, für 1,6 Millionen Euro, doch kurz nach der Anfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung wurde die Offerte wieder gelöscht. Die Makler beriefen sich auf nötige Abstimmungen mit dem Eigentümer.

Steffen Bohl war Mieter im Deputantenhaus in der Ribbeckstraße 45 und hatte es zwischenzeitlich zusammen mit einem Partner gekauft. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das dürfte ein zeitweiliger Geschäftspartner des einstigen Mieters Steffen Bohl sein; die beiden hatten das denkmalgeschützte Ensemble für rund 600.000 Euro gekauft und wollten es als Wohnhaus sanieren. „Doch die Sanierungskosten waren für uns überhaupt nicht darstellbar“, sagte Bohl am Mittwoch der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Er lebte seit 1998 in dem Haus und ist 2019 ausgezogen – als letzter von einst drei Bewohnern.

Er hatte das Objekt schon im Jahr 2000 kaufen und für Kulturveranstaltungen nutzbar machen wollen. Im Jahre 2008 soll das Haus „nur“ etwa 100.000 Euro gekostet haben. Doch schon Ende 2013 bot der Immobilienvertrieb Polo der Pro Potsdam es in einem Exposé für 250.000 Euro an. Dann hob man die Ausschreibung aber wieder auf.

Umfassende Sanierung nötig

Wie die Pro Potsdam gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung am Mittwoch erklärte, hatte sie ein Verkehrswertgutachten erstellen lassen, das auf 442.000 Euro kam. „Der Bau befand sich in einem schlechten Zustand, der eine umfassende Sanierung und Instandsetzung erforderlich machte“, so das Unternehmen: „Mängel und Schäden in allen Gewerken beeinträchtigten auch damals die Vermietbarkeit der leeren Bereiche.“

Mieter hatte Vorkaufsrecht

In einem Ausschreibungsverfahren wurde darauf hingewiesen, dass dem damaligen Mieter Steffen Bohl ein „befristetes Recht zum Eintritt in den Kaufvertrag“ gewährt werden muss. In der Ausschreibung wurde 2017 ein Höchstgebot von 605.000 Euro abgegeben, doch trat der Bieter von seinem Kaufangebot zurück, und die Pro hob das Verfahren auf.

Doch im Folgejahr ging ein Kaufangebot über 600.000 Euro ein von Bohl, und man schloss einen Kaufvertrag. Ob Bohl noch in irgendeiner Weise an dem Objekt beteiligt und wer aktuell der Eigentümer ist, hat er der MAZ nicht mitgeteilt.

Eine Seitenfront des Stalls am Deputantenhaus Quelle: Bernd Gartenschläger

„Das Deputantenhaus des Krongutes zu Bornstedt braucht Liebhaber“, hieß es in einer inzwischen lange inaktiven Verkaufsanzeige bei mapio.net. Als Teil des Krongutes zu Bornstedt vom preußischen Hofbaurat Johann Heinrich Haeberlin geplant und um 1850 errichtet, habe das Deputantenhaus dem Milchpächter und Gutsverwalter des Krongutes gedient, hieß es damals in der Anzeige. Die Bausubstanz sei aufgrund jahrzehntelanger Vernachlässigung in schlechtem Zustand und bedürfe dringend sachgerechter Sanierung. Die gesamte Gebäudehülle inclusive des schiefergedeckten Daches, Teile des Dachstuhls, Holzbalkendecken und Haustechnik müsse man erneuern.

Der Käufer erwirbt laut Exposé auf Immobilienscout24 „eine Liegenschaft mit schönen privaten Gartenflächen“. Das Haupthaus allein hat auf drei Ebenen plus historischem Weinkeller und privater, nicht einsehbarer Terrasse rund 245 Quadratmeter Fläche. Der ehemalige Stall mit seinem Fachwerk-Giebel wäre ein „ideales Büro“ von etwa 54 Quadratmetern. Die ehemalige Remise soll 46 Quadratmeter groß und als Gästehaus oder separater Familientrakt nutzbar sein, auch als Konferenzraum. Das Objekt sei momentan „mit Abstrichen bewohnbar“, die Sanierung müsse in Abstimmung mit dem Potsdamer Denkmalamt erfolgen.

Das Handy zeigt eine Simulation des Komplexes, wie sie im Exposé noch am Mittwochmorgen zu sehen war. Quelle: MAZ

Das Grundstück ist 1655 Quadratmeter groß und bietet fünf Autostellplätze. Es ist von einer denkmalgeschützten Mauer umgeben, die schon vor Jahren teils eingestürzt ist.

Das Handy zeigt eine Vogelperspektive des Komplexes Ribbeckstraße 45: rechts das Haupthaus, links der Stall. Quelle: MAZ

Wer es kauft, soll den Maklern zufolge ein Eigenkapital von 320.000 Euro mitbringen, um ein Nettodarlehen von 1,527360 Millionen zu bekommen, das mit Monatsrate zu 3831 Euro zehn Jahre lang abbezahlt werden müsste. Für die Makler jedenfalls ist das Objekt sehr lukrativ, denn bei einer Provision von 6,96 Prozent würden sie im Falle des Verkaufs zum geforderten Preis 111.360 Euro, verdienen. Auch der Notar für die Verkaufsverträge bekommt seinen Anteil: 24.000 Euro.

Von Rainer Schüler