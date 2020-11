Golm

Wohneigentum statt Mietwohnung und trotzdem voll beweglich bleiben – geht das? „Ja, sogar ganz einfach“, sagt Jürgen Heise: „Mobile Homes und Tiny Houses sind Wohnungen auf Rädern. Die können überall stehen und auch wieder weg bewegt werden.“ Sowas will er für sich und seine Frau, nur wohin stellt man so ein Mini-Heim? Die Antwort darauf ist alles andere als einfach.

Flucht vor weiterer Bebauung

Das Golmer Paar ist um die 60 und lebt eigentlich recht ruhig am Golmer Ortsrand. Noch blicken sie auf Feld und Wald, aber das wird bald vorbei sein, denn hinter dem Wohnblock wird ein weiteres Wohngebiet entstehen. Sie möchten etwas ändern, aber es könnte noch Jahre dauern, bis sie ihr neues Glück im Grünen gefunden haben – Jahre in der alten Wohnung. „Wir haben hier 65 Quadratmeter“, sagt seine Frau „und würden uns auch noch verkleinern. Was wollen wir mit dieser Wohnung in 20 Jahren? Es gibt vieles hier, was wir im Grunde gar nicht brauchen.“

Vorbild in Australien

Dabei ist der Wunsch ganz zufällig entstanden, als Heise vor einem halben Jahr auf einen Artikel stieß über ein ganzes Dorf mit Mobile Homes in Australien. Die waren doppelstöckig und hatten eine Innentreppe – ungünstig im Alter. „Das soll ja unser Alterssitz werden“, sagt seine Frau. Sie schauten sich an, was es so gibt am Markt, und das ist viel, denn die Kleinstwohnungen werden weltweit immer beliebter.

In Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) werden bei Tiny-House Wendland Mini-Häuser verschiedenster Größe gebaut. Quelle: Jens Büttner/dpa

Das kleinste Haus auf Rädern, das sie entdeckte, war nur neun mal 2,50 Meter groß und 4,30 Meter hoch, doch diese knapp 23 Quadratmeter waren ihnen viel zu klein. Aber sie fanden auch größere Exemplare mit 40 bis 48 Quadratmetern auf einer Etage, oder mit 57 und Gästebad und Dusche. „Wenn man seine Miete auf einen Kredit über zehn, fünfzehn Jahre umrechnet“, sagt Heise, „rechnet sich das. Und es gibt Banken, die sowas gerne finanzieren. In unserem Alter bauen wir kein Haus mehr. Aber solch ein kleines Häuschen ist auch für uns erschwinglich.“

Studenten ziehen mit der Wohnung um

Nicht nur für betagte Menschen ist das eine Wohnalternative, findet er: „Das wäre auch was für Studenten. Statt eines teuren Zimmers in einer WG, das die Eltern meist bezahlen müssen, könnten die auch in ein Tiny House ziehen und mit dem sogar umziehen, wenn sie den Studienort wechseln. Sie müssen nur einen Ort finden, wo sie das Haus hinstellen können.“

Wie es sich lebt in einem Mobile Home, haben sie schon mal eine halbe Woche lang getestet. Da hatten sie nur 40 Quadratmeter und waren verblüfft, wie warm es drinnen war trotz kalten Gewitterwetters draußen. „Und es ist alles drin, was man auch in einer großen Wohnung hat“, sagt Heise: „In diesen Dingern ist enorm viel Technik verbaut. Natürlich muss man wissen: Es gibt keinen Keller und keinen Dachboden, also keinen extra Stauraum.“

Es kann sehr gemütlich aussehen in einem Tiny House und sogar großzügig. Quelle: Letniskowo Danek Mobilny / Mobilheim Kolbe GmbH

Am liebsten würden das Paar in einer Art Dorf mit Mobilheimen leben; so etwas gibt es schon in Deutschland. „Meist stehen diese Häuschen aber auf Campingplätzen“, hat Heise herausgefunden: „Und dort ist in der Regel kein Erstwohnsitz anmeldbar.“ Aber deshalb eine Alibi-Wohnung als Erstwohnsitz anzumieten und doch die meiste Zeit des Jahres im Mobile Home zu leben, kommt für sie nicht in Frage.

„Es muss doch möglich sein“, sagt er, „dass eine Stadt, die Wohnungsnot hat, kleine Flächen ausweist für solche kleinen Häuser. Dafür braucht sie keine komplizierten Verträge mit Investoren machen und kann nach einer festgelegten Laufzeit für die Grundstückspacht sogar wieder über die Fläche verfügen.“

Man müsse dann nichts abreißen, sondern brauche nur die Häuser auf Rädern woanders hin zu fahren und dort neu anzuschließen: „ Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, fordert Grundstückseigentümer sogar dazu auf, als Alternative zur Bebauung oder zum Verkauf ungenutzter Grundstücksteile Flächen an Minihaus-Besitzer zu verpachten.“

Alles drin: Vollausstattung eines Tiny House Quelle: Letniskowo Danek Mobilny / Mobilheim Kolbe GmbH

Golmer Paar sucht Mitstreiter

Nun sucht das Golmer Paar Gleichgesinnte für ihr Projekt. „Vielleicht findet man zusammen ein passendes Grundstück“ sagt Heise. Weit weg von Potsdam wollen sie nicht, denn beide sind beruflich hier gebunden und pflegen einen Elternteil. Eine Dreiviertelstunde mit dem Auto wäre gerade noch machbar, doch am liebsten wäre ihnen der Potsdamer Stadtrand. „So ein Mobil-Heim-Dorf wäre was für alle Generationen, für Paare und junge Familien ebenso wie für Alleinstehende. Man könnte sich gegenseitig helfen beim Einkaufen, bei der Pflege kleiner Vorgartenflächen und so weiter.“ Eine große Gemeinschaft, ein familiäres Miteinander – das ist ihre Idealvorstellung.

Gleichgesinnte können sich per Mail an projektidee-mobilheimdorf-potsdam-umland@web.de wenden.

