Potsdam

Der Markt verfügbarer Immobilien wird in Potsdam immer überschaubarer. Das gilt inzwischen auch für Mehrfamilienhäuser, wie ein neuer Vergleich des international tätigen Beratungs- und Vermittlungsunternehmens Engel und Völkers in 67 mittleren und großen Städten Deutschlands zeigt.

Während 2015 noch fast 60 Mehrfamilienhäuser für insgesamt fast 225 Millionen Euro den Eigentümer wechselten, waren es im vorigen Jahr nur die Hälfte davon für knapp 90 Millionen Euro. In den Jahren zwischendurch gab es zwar Schwankungen, aber der Trend geht hin zu weniger Verkäufen. Die Zahlen stammen vom Gutachterausschuss der Stadt.

Mieten steigen und steigen

Unbeirrt aufwärts entwickelt sich indes die Miete für Wohnungen. Von 8,50 auf 11 Euro pro Quadratmeter im Altbau und von 10,30 auf 13,60 Euro im Neubau kletterten seit 2015 die Nettokaltmieten, die in Wohnungsanzeigen auf Internetportalen aufgerufen worden sind.

Ein Grund dafür ist das verknappte Angebot. Die Zahl der Mietwohnungen, die inseriert werden, ist in den vergangenen sechs Jahren, vor allem seit 2017, gesunken. Wurden zu Höchstzeiten fast 1000 Altbau- und 450 Neubau-Wohnungen in einem Quartal angeboten, waren es zwischen Oktober und Dezember 2020 nur knapp 500 Angebote in Bestandsbauten und 90 in Neubauten.

Bestlagen mit Spitzenpreisen in Potsdam

Lukrative Aussichten gibt es für Kapitalanleger in Immobilien. Da boomen die Kaufpreise. Potsdam hat mittlerweile teurere Mehrfamilienhäuser als Berlin. So betrug beispielsweise der durchschnittliche Angebotspreis für ein Mietshaus in Potsdam 3877 Euro pro Quadratmeter im zweiten Halbjahr 2020, haben Engel und Völkers ausgerechnet.

Villen am Tiefen See: Bestlage in der Berliner Vorstadt. Quelle: Detlev Scheerbarth

Als Bestlagen gelten in Potsdam unverändert die Berliner Vorstadt, die Nauener Vorstadt am Neuen Garten, die City und das Holländische Viertel sowie die Villenkolonie Neubabelsberg am Griebnitzsee. In diesen sehr guten Lagen kosten Immobilien zwischen 2600 und 3600 Euro pro Quadratmeter. In einfachen Lagen am anderen Ende der Skala liegen die Preise zwischen 1500 und 2000 Euro – dazu zählen Am Stern, Drewitz, Schlaatz, Waldstadt und Potsdam West.

Von Alexander Engels