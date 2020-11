Babelsberg

Das nächste Baufeld in der Babelsberger Medienstadt wird entwickelt. Entlang der westlich des Filmparks gelegenen Emil-Jannings-Straße ist ein bisher als Parkplatz genutzter knapp 250 Meter langer Abschnitt der Straße eingezäunt. Dort errichtet der Berliner Projektentwickler KW Development sieben Stadtvillen „in einer parkähnlich gestalteten Anlage“, wie es im Prospekt heißt.

Geschwungene Balkone, hohe Fenster, viel Farbe

Insgesamt 133 Eigentumswohnungen entstehen in den Stadtvillen, die alle die Vornamen berühmter Schauspieler tragen – etwa von Zarah Leander, Marlene Dietrich und Lilian Harvey. Daraus ergibt sich der Name des Projekts: „The Seven“. Die Architektur hat das Büro Christoph Kohl entworfen, das sich mit geschwungenen Balkonen und Gebäudekanten, hohen Fenstern sowie großer Farbigkeit und an den Stil des Art Decó der Zwanziger und Dreißiger Jahre angelehnt hat.

Anzeige

Bis zum Herbst 2022 sollen die Gebäude fertig gestellt sein, erklärt das Unternehmen Verimag, as von KW Delevopment mit dem Vertrieb beauftragt worden ist, auf MAZ-Anfrage.

Die großzügigen Balkone an den Gebäudeecken prägen die Architektur der sieben Gebäude. Quelle: Simulation KW Development

Obergeschoss-Wohnungen mit Dachterrasse

Die Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und 59 bis 129 Quadratmeter Fläche sollen nicht nur eine gehobene Ausstattung erhalten, sie haben auch ihren Preis. Die kleinste Zwei-Zimmer-Wohnung wird mit 315.000 Euro annonciert. Drei-Zimmer kosten bereits eine halbe Million Euro.

Die vier Zimmer großen Dachgeschoss-Einheiten, die auch eine 25-Quadratmeter Dachterrasse aufweisen, seien trotz ihres Preises von rund 660.000 Euro stark nachgefragt. Obwohl der Vertrieb erst im Oktober gestartet sei, wäre der Großteil der Wohnungen „binnen weniger Wochen verbindlich vorgemerkt worden“, so das Vertriebsbüro Verimag.

Von Peter Degener