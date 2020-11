Potsdam

Das ging schnell: Das nun zum Verkauf stehende Deputantenhaus am Krongut Bornstedt hat innerhalb kurzer Zeit viele Interessenten angelockt. Wie das dafür zuständige Immobilen-Unternehmen Black Label auf MAZ-Anfrage mitteilt, hätten sich bereits 20 Interessenten gemeldet. Eine Person habe das Denkmalobjekt sogar bereits reserviert.

Das sei auch ein Grund dafür, warum das Unternehmen die Offerte so schnell wieder gelöscht habe, so eine Sprecherin der Berliner Makler. Nachdem die Immobilie in Potsdamer Premiumlage zunächst auf Immobilienscout 24 inseriert worden war, hatte Black Label das Angebot kurz nach einer Anfrage der MAZ wieder gelöscht.

Deputantenhaus für 1,6 Millionen Euro

Das Deputantenhaus war kurz vorher an den Markt gegangen – mit riesigen Preissprüngen. In dem mittlerweile gelöschten Angebot stand die Immobilie in Potsdamer Premiumlage für 1,6 Millionen Euro zum Verkauf. Nach Angaben der Black-Label-Sprecherin sei in das Objekt allerdings auch „viel Arbeit hineingeflossen“, außerdem bewege es sich im finanziellen Rahmen anderer vergleichbarer Objekte.

Nach Angaben des einstigen Mieters, Steffen Bohl, soll das Haus 2008 „nur“ etwa 100.000 Euro gekostet haben. Schon Ende 2013 wollte der Immobilienvertrieb Polo der Pro Potsdam es für 250.000 Euro verkaufen – allerdings wurde die Ausschreibung wieder aufgehoben.

Pro Potsdam hob Verfahren auf

Wie die Pro Potsdam kürzlich auf MAZ-Anfrage sagte, habe sie ein Verkehrswertgutachten erstellen lassen, das auf 442.000 Euro kam. „Der Bau befand sich in einem schlechten Zustand, der eine umfassende Sanierung und Instandsetzung erforderlich machte“, so das Unternehmen: „Mängel und Schäden in allen Gewerken beeinträchtigten auch damals die Vermietbarkeit der leeren Bereiche.“

2017 wurde in einer Ausschreibung ein Höchstangebot von 605.000 Euro abgegeben. Doch der Bieter trat davon wieder zurück, die Pro Potsdam hob das Verfahren auf. Im Folgejahr ging von Steffen Bohl ein Kaufangebot über 600.000 Euro ein – und ein Kaufvertrag wurde geschlossen. Ob Bohl noch in irgendeiner Weise an dem Objekt beteiligt ist oder wer aktuell Eigentümer ist, teilte er der MAZ nicht mit.

