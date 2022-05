Potsdam

Die Baukosten steigen dramatisch, die Zinsen für Immobilienkredite haben sich innerhalb weniger Monate fast verdreifacht. Auf Immobilienportalen findet man Potsdamer Angebote, die dort schon im letzten Jahr zu finden waren und die noch immer nicht verkauft sind – etwa die opulente, aber sanierungsbedürftige Villa Rabe in der Berliner Vorstadt oder das Wohnhaus „Gymnastikschule Ullrich“ im Stil der Neuen Sachlichkeit in der Kurfürstenstraße. Wandeln sich die Bedingungen für den Häuserkauf in der Landeshauptstadt Potsdam gerade? Und wird dadurch der Traum vom Eigenheim wieder greifbarer?

Immobilien in Potsdam: „Markt im hochpreisigen Segment noch intakt“

Der Eindruck von „Ladenhütern“ auf dem Markt täuscht. „Das mag für einzelne Objekte durchaus zutreffen. Insgesamt müssen wir feststellen, dass im ersten Quartal genau so viel verkauft wurde wie vor einem Jahr“, sagt Roland Woelk. Er ist Leiter des Immobiliencenters Potsdam der Mittelbrandenburgischen Sparkasse MBS und für den Markt in Potsdam und Potsdam-Mittelmark verantwortlich. „Einzelne Objekte sind sicherlich aufgrund der Materialpreise und der Engpässe bei Handwerkern gerade schwer verkäuflich. Solche Ungewissheiten beeinflussen das Kaufverhalten.“

So sieht das auch Günter Theodor Fischer, Chef des Maklerbüros Engel & Völkers im Raum Berlin und Brandenburg, der auf Luxus-Immobilien spezialisiert ist. „Besondere Immobilien sind durchaus auch mal drei oder vier Jahre in der Vermarktung. Da muss man manchmal auch auf den Richtigen warten. Das gilt gerade für Potsdam“, sagt er. Derzeit sei der Markt in seinem hochpreisigen Segment noch „intakt“, es gebe in der Regel gleich mehrere kaufwillige Interessenten.

Kaufpreise für Immobilien in Potsdam geben noch nicht nach

Doch bei einfachen Immobilien deutet sich für Fischer eine Trendwende an: „Die Geräusche im Wald sind lauter geworden“, sagt Fischer über die Stimmung angesichts der Preis- und Zinssituation. Eigentümer gingen bislang noch von steigenden Preisen aus, doch „ambitionierte Vorstellungen müssen wir einbremsen, weil die Banken bei der Finanzierung konservativer geworden sind“, sagt er. MBS-Makler Woelk sieht zwar ein Ende der Preisdynamik, die sich nun abgeflacht habe, doch das ist auch schon alles: „Die Kaufpreise geben noch nicht nach und die Eigentümer halten an ihren Vorstellungen fest.“

Zwei Beispiele vom Potsdamer Immobilienmarkt: Eine kleine Villa neben dem Museum Barberini mit Blick auf die Alte Fahrt und die Freundschaftsinsel ist derzeit im Angebot. Für 3,5 Millionen Euro ist das Townhouse aus der Hand des italienischen Architekten Franco Stella zu haben, der auch das neue Berliner Schloss entwarf. Das Haus bietet 252 Quadratmeter Wohnfläche verteilt auf fünf Zimmer – das entspricht einem Quadratmeterpreis von rund 14.000 Euro.

Neue Eigentumswohnungen in der Teltower Vorstadt in Potsdam

Dagegen ist ein kleines Projekt aus der Teltower Vorstadt fast ein Schnäppchen: Hinter der Kolonie Daheim am Nuthewinkel wurden mehrere jahrzehntealte Bestandsgebäude entkernt. Sie werden jetzt zu neun Eigentumswohnungen mit gehobenem Standard umgebaut. Die Vertriebspreise sind beeindruckend und liegen zwischen 7500 und 9000 Euro pro Quadratmeter: Mehr als 1,3 Millionen Euro kostet laut dem Vertriebsunternehmen Remax aus Berlin eine 153-Quadratmeter-Wohnung mit fünf Zimmern. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit 61 Quadratmeter Wohnfläche im Erdgeschoss kostet schon 464.000 Euro – dafür war vor einigen Jahren ein ganzes Einfamilienhaus zu haben.

„Ich wünschte mir in Potsdam mehr Projekte für das mittlere Einkommen“, sagt der MBS-Immobilienfachmann Roland Woelk über solche Angebote. Doch die hohen Grundstückspreise in der Stadt sorgen gekoppelt mit den explodierenden Baukosten dafür, dass Projektentwickler kein Interesse an „einfachem Geschosswohnungsbau“ haben, sondern mit gehobener Ausstattung ihre Rendite sichern. „Es ist schwierig geworden, einfachen Wohnraum bei diesen Grundstückspreisen wirtschaftlich darzustellen“, sagt der Makler Günter Fischer. Solange der Zuzug in die Region nicht abreißt, könne die Situation nur durch zusätzliches Bauland entschärft werden.

Traum vom Eigenheim in Potsdam

Die MBS dagegen guckt verstärkt in die „zweite Reihe“. Die Verdrängung aus der Mitte Berlins sei längst über den Speckgürtel hinweggegangen. Jetzt werden zunehmend Häuser in weiter entfernten Städten wie Jüterbog oder Luckenwalde finanziert. Dort habe man vor einigen Jahren noch die Vergreisung befürchtet und profitiert nun vom Zuzug in die Peripherie, sagt Woelk. Er sehe Frust bei Menschen, die eigentlich in Potsdam wohnen bleiben möchten, sich das aber nicht leisten können, selbst wenn die Preisentwicklung sich etwas abflacht. Aktuell würden viele Kaufentscheidungen noch einmal überdacht, weil die Finanzierungskosten und die Mietnebenkosten im Energiebereich gestiegen sind, sagt Woelk. „Wir haben Kunden, die momentan vom Vorhaben Eigentum Abstand nehmen, weil sie feststellen, dass sie nicht so viel ausgeben wollen für das Wohnen.“

Das Fazit von Luxus-Makler Günter Fischer für den Eigenheim-Traum in Potsdam ist ebenfalls pessimistisch: „Ich glaube nicht, dass es einen Preissturz gibt und hier irgendeine Blase platzt. Dafür sind Mieten und die Nachfrage zu intakt. Und weil die Bundesregierung sinkende Kosten für Neubauten nicht geregelt bekommt, spricht das für Immobilien als Anlage.“