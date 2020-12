Babelsberg/Bornstedt

Die Immobiliengruppe Tamax hat in einer Offerte an die Stadt zur Schaffung neuer Kleingärten bei Bornstedt mit Flächen operiert, die ihr gar nicht gehören. Das hat Geschäftsführer Kai-Uwe Tank nach öffentlich geäußerter Kritik des Vereins Stadtrandelfen eingeräumt.

In einer öffentlichen Erwiderung teilte er am Dienstagnachmittag mit: „Ihre ... Annahme, dass die Ersatzfläche, auf der 30 neue Dauerkleingärten entstehen könnten, eventuell nur aufgrund eines Versehens unseres Grafikers nicht ganz exakt auf der Karte eingezeichnet wurde, ist richtig.“

Tamax bekräftigt: 30 neue Kleingärten

Diese Darstellung sei „nun von uns präzisiert worden“. Gleichwohl wolle die Gesellschaft die Möglichkeit wahrnehmen, und „gegenüber der Öffentlichkeit unser Angebot zur Schaffung von 30 Dauerkleingärten im genannten Bereich bekräftigen“.

Wie berichtet, hat die Tamax Ende der vergangenen Woche ihr Angebot an die Stadt erneuert, auf dem Gelände der zum großen Teil geräumten Kleingartenanlage Angergrund am Rande von Babelsberg Wohnungen für 1200 Menschen zu errichten.

Ersatzweise bot sie die Schaffung neuer Kleingärten in, wie Tank nun präzisierte, „unmittelbarer Nachbarschaft“ der unter Regie der Stadtrandelfen zum Begegnungsort entwickelten Habichtwiese in Bornstedt an.

Veränderungssperre soll verlängert werden

Das Wohnungsbauprojekt in Babelsberg ist durch eine Veränderungssperre blockiert, die von den Stadtverordneten am Mittwoch verlängert werden könnte.

Wie berichtet, will das Rathaus damit Zeit gewinnen, um einen Bebauungsplan zu erstellen, der „die Flächen als Kleingärten dauerhaft und planungsrechtlich“ sichert. Damit würde der von Tamax geplante Wohnungsbau verhindert.

Linke kritisieren „Frechheit“ des Investors

Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) hatte gegenüber MAZ bekräftigt, am Angergrund könne man „nicht verhandeln, dort brauchen wir die Kleingärten, weil sie im richtigen Stadtraum“ seien.

Kritik an der jüngsten Offerte der Tamax äußerten nach dem offenen Brief der Stadtrandelfen zunächst die Stadtverordeten Tina Lane und Sascha Krämer (Linke): „Dass die Tamax zur Rettung ihrer Bauvorhaben am Angergrund (entgegen dem stadtpolitischen Willen) diese Fläche nun ins Spiel für Kleingärten bringt“, sei „nicht nur zu kurz gedacht, nein, es ist auch frech“.

Es sei „frech gegenüber den Betreibern der Habichtwiese, frech gegenüber dem Eigentümer derselben und frech gegenüber der Stadtgesellschaft und uns Stadtverordneten, die hier offenbar hinters Licht geführt werden sollen“.

Von Volker Oelschläger