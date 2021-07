Berliner Vorstadt

Potsdam wird um eine gemeinnützige Institution reicher, die sich Tier- und Umweltschutz zum Ziel gesetzt hat. Die erst vor wenigen Monaten gegründete Tao Stiftung soll nach Potsdam kommen. Der Immobilientwickler Jürgen Wowra steckt dahinter, er will die Stiftung im Offiziershaus in der Schiffbauergasse ansiedeln, wie er der MAZ erklärte. Wowra ist in Potsdam als Eigentümer des sogenannten Lokzirkus in Babelsberg bekannt. Das Industriedenkmal wird durch ihn zum neuen Sitz des Potsdamer Hauptzollamtes umgebaut. Der 58-jährige Immobilienentwickler saniert Denkmale, ist aber auch im Neubau tätig. Seit 20 Jahren ist er zudem mit „textilen Bauwerken“ wie Traglufthallen als Geschäftsführer der Paranet GmbH erfolgreich.

Tao Stiftung setzt sich für Tierrechte und alternative Landwirtschaft ein

Der Sitz der Stiftung, die Ende 2020 gegründet worden ist, befindet sich zwar in Mannheim (Baden-Würrtemberg), wo ein Teil der Stiftungsräte lebe. Doch für das gesamte operative Geschäft hat Wowra sich Potsdam ausgesucht. „ Wir eröffnen in Potsdam eine Repräsentanz für die gesamte Projektabwicklung“, sagte er der MAZ. „Es ist eine zu 100 Prozent gemeinnützige Stiftung“, sagt Wowra. Er habe als alleiniger Stifter einen großen Teil seines Privatvermögens dort eingebracht. Es handle sich um einen „respektablen zweistelligen Millionenbetrag“, der im Laufe der nächsten 20 Jahre „im dreistelligen Millionenbereich angesiedelt“ sei.

Das Offiziershaus in der Berliner Straße an der Schiffbauergasse Potsdam. Quelle: Peter Degener

Der Stiftungsname „Tao“ stammt aus dem Chinesischen und lässt sich mit „Weg“ übersetzen. „Es gibt viele Themen, die aber alle zusammengehören.Die Stiftung befasst sich mit der Gesamtheit der Dinge um uns Menschen und dem Bezug zur Natur. Tao ist der Weg dahin“, sagt Wowra. Konkret will er Projekte unterstützen, die sich mit Tierwohl, Umweltschutz, Forschung und Gesundheit befassen. „Wir starten mit dem Tierwohl, denn das ist für uns sehr bedeutungsvoll“, sagt Wowra. „Wir setzen uns für eine bessere Rechtsprechung für Tiere ein, wollen deutsche und europäische Gerichte anrufen, damit auch den Tiere den Status eines Lebewesens nach dem Schweizer Modell bekommen“, erklärt er. Wowra fordert verbesserte Bedingungen bei Aufzucht und Transport von Nutztieren. Momentan werden Petitionen und einer Werbekampagne vorbereitet, um 2022 damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Neben dem Fleischkonsum treibt Wowra die Verseuchung des Bodens mit Düngemitteln um. Er setzt sich deshalb für eine alternative Landwirtschaft ein.

„Tao wird Projekte fördern, die ausgereift, aber ohne Finanzmittel sind“, sagt Wowra. Als Beispiel nennt er den Umgang mit Klärschlamm, der vor allem verbrannt werde. Dabei gebe es ein Verfahren, wie aus dem Schlamm ein phosphathaltiger Biodünger gemacht werden könne. Diese sogenannte Hydrothermale Karbonisierung (HTC) habe es allerdings schwer. „Nur wenige Kommunen trauen sich zu, eine solche Anlage zu installieren. Ich kann mir vorstellen, ein Pilotprojekt zu finanzieren und hätte Interesse, das hier zu realisieren.“ Er will Forschern zudem Gastaufenthalte in Potsdam ermöglichen.

Neubau am Offiziershaus Schiffbauergasse wird verkleinert

Als Repräsentanz der Tao Stiftung soll das Offiziershaus am Rande der Schiffbauergasse dienen, das Wowra erworben hat. Es gehörte zuvor der Sanus AG, welche gerade die direkt angrenzende Villa Tummeley zur luxuriösen Wohnanlage entwickelt. Weil sich die Immobilie im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse befindet, ist allerdings noch die Zustimmung des Sanierungsträger zum Kauf nötig. Wowras Pläne für das Offiziershaus entschärfen auch einen Konflikt der Potsdamer Denkmalpflege. Bislang war auf der Seeseite des Backsteinbaus ein gläserner Neubau mit drei Geschossen geplant. Er hätte die Ansicht des Offiziershauses fast vollständig verstellt. „Ich arbeite schon fast 40 Jahre lang mit Denkmalpflegern zusammen und mir ist klar, dass ein so massiver Neubau die Fassadenansicht von der Seeseite komplett zerstört. Ich habe deshalb vorgeschlagen, nur eingeschossigen Anbau zu bauen, der rund 1,6 Meter tiefe im Boden ist und nur etwa zwei Meter hinausragt“, sagt Wowra.

Der gläserne Bau werde „zum Auditorium der Stiftung, wohin wir internationale Gäste einladen wollen“. Der Bauantrag befinde sich in den letzten Zügen. Schon im Herbst will Wowra im Innern des Denkmals mit den Sanierungsarbeiten für Büros und Gästezimmer der Stiftung beginnen. Die Grundrisse sollen dabei „leicht angepasst“ werden. „Ende 2023 wollen wir eröffnen.“

Von Peter Degener