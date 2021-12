Krampnitz

Potsdamer sollen im neuen Stadtteil Krampnitz bevorzugt zu Bauherren werden. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) verhandelt derzeit mit dem Wohnungskonzern Deutsche Wohnen über den Verkauf einzelner Immobilien des denkmalgeschützten Kasernenbestands von Krampnitz an Selbstnutzer. Diese sollen dann darin Eigentumswohnungen schaffen können, wie er der MAZ am Donnerstag auf Anfrage bestätigte.

Potsdam-Bonus für Selbstnutzer von Eigentumswohnungen

„Die Deutsche Wohnen muss ihre Sanierungskosten als Bestandshalter auf die Miete umschlagen. Wenn aber jemand Eigentum bildet, kann er die Sonderabschreibung für Denkmalsanierung nutzen“, so Rubelt. So könnten Privatpersonen vergleichsweise günstig zu einer Eigentumswohnung kommen.

Rubelts Idee sieht zudem vor, dass Potsdamer bei einem solchen Verkauf als Bauherren bevorzugt werden – ähnlich wie beim neuen Potsdam-Bonus, der bei der Vermietung von Wohnungen der städtischen Pro Potsdam ab 2022 angewandt wird.

„Wir wollen nicht, dass Menschen von anderswo hier Abschreibungsobjekte erwerben und diese dann zu hohen Mieten auf den Markt geben. Wir wollen Selbstnutzer, die hier wohnen und arbeiten“, sagt Rubelt. Der Vertrag der Stadt mit der Deutsche Wohnen von 2017 erlaubt eine Veräußerung der Immobilien allerdings noch nicht. Im Januar will er den Stadtverordneten einen Verhandlungsstand dazu präsentieren und sich in Folge ein Votum für eine Vertragsänderung einholen.

Manche dieser Klinkerbauten könnten auch von Potsdamern als Bauherren zu Eigentumswohnungen für den Eigenbedarf gemacht werden. Quelle: Detlev Scheerbarth

Deutsche Wohnen errichtet Neubauten mit preisgünstigen Wohnungen

Schon jetzt steht zudem fest, dass in Krampnitz auch in der ersten Ausbaustufe bis 5000 Einwohner preisgedämpfte Mietwohnungen entstehen. Am Mittwoch verkündete Rubelt im Hauptausschuss, dass rund zehn Prozent des geplanten Wohnungsbestands der Deutsche Wohnen besonders günstig vermietet werden sollen. Zwischen den historischen Kasernengebäuden, die als sogenannte Klinkerhöfe zu Wohnungen umgebaut werden, sollen zu diesem Zweck mehrere Neubauten entstehen.

Rund 20.000 Quadratmeter Gebäudefläche, was etwa 200 Wohnungen entspricht, seien möglich. Von Juni bis November hatte es dazu einen Fachdiskurs mit der Denkmalpflege und Architekten gegeben. „Dort werden als Antrittsmiete maximale 10,50 Euro verlangt. Ein Teil der Wohnungen wird für 7,50 Euro Nettokaltmiete angeboten“, sagte Rubelt.

Wohnungen in den Klinkerhöfen werden teuer vermietet

Im Oktober hatten Henrik Thomsen und Michael Zahn, die Vorstandschefs der Deutsche Wohnen SE, gegenüber der MAZ erklärt, dass sie wegen der schlechten Substanz der Denkmäler in den Bestandsgebäuden mit deutlich höheren Mieten rechnen. Selbst bei Neubauten sei man bei Projekten in Berlin „bei Mieten von 14 oder 15 Euro pro Quadratmeter“, hieß es. Verhandelt werde derzeit noch über die Laufzeit dieser preislichen Bindungen. „Wir diskutieren über mindestens zehn Jahre ab Erstvermietung“, sagte der Baubeigeordnete.

Die Potsdamer Linksfraktion hatte seit dem Verkauf des Areals an die Deutsche Wohnen darauf gepocht, dass das mündliche Versprechen von Deutsche Wohnen-Chef Zahn von durchschnittlich 8,50 Euro pro Quadratmeter auch eingehalten wird. Der Stadtverordnete Hans-Jürgen Scharfenberg erklärte zum Zwischenstand der Verhandlungen nun, dass er das Ergebnis zwar sehr zu schätzen wisse, „aber eine langfristige Bindung ist ein ganz wichtiges Element für eine stabile Wohnentwicklung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt.“

Die Linken hatten die Stadt zuletzt auch deshalb aufgefordert, dass sie sich beim Land um Wohnungsbauförderung für diese Wohnungen einsetzt. Nach Auskunft der Verwaltung werden die gedämpften Mieten allerdings ohne Fördermittel erreicht. Sie sind stattdessen eine Kompensation der Wertsteigerung der Grundstücke des Wohnungskonzerns durch die nun geplante Nachverdichtung.

Stabsgebäude könnte statt für Wohnungen nun für Büros dienen

Die Gesamtzahl der Wohnungen wird sich allerdings nicht erhöhen. Denn die Zahl der Einwohner im ersten Teil der Entwicklung von Krampnitz ist wegen der fehlenden Tram-Anbindung vorerst auf 5000 Einwohner gedeckelt. Ein Teil der Klinkerhöfe soll als Ausgleich zu den Neubauten stattdessen gewerblich als Bürogebäude genutzt werden.

„Das war bislang nicht im Fokus der Deutsche Wohnen, aber eine Untersuchung hat ergeben, dass das möglich ist. Das frühere Stabsgebäude neben dem Turm eignet sich zum Beispiel hervorragend für eine solche Nutzung“, sagte Rubelt auf Anfrage der MAZ. Er sei über jede zusätzliche Gewerbeeinheit im Quartier glücklich.

Von Peter Degener