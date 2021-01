Potsdam

Was kostet wohl diese schöne Villa in der Berliner Vorstadt? Oder das neue Einfamilienhaus am Volkspark? Eine kleine Eigentumswohnung im Stadtzentrum? Die Kaufpreise der meisten Immobilien erfahren nur diejenigen, die am Geschäft beteiligt sind.

Das Immobilienportal „Scoperty“ behauptet von sich, das ändern zu wollen. „Völlige Transparenz für mehr Immobilienmarkt in Potsdam“ verspricht das Unternehmen, das seine Daten seit einigen Wochen auch für Potsdam kostenlos unter scoperty.de im Internet anbietet.

Anzeige

An fast jedem Haus wird ein geschätzter Preis angezeigt

Dort landet man auf einer Karte, wie man sie von Google Maps kennt. Der große Unterschied: Kleine Tafeln zeigen an, was die einzelnen Häuser oder Wohnungen hier kosten sollen. Wenn man auf ein Objekt klickt, werden weitere Informationen sichtbar: Da werden Baujahr und Wohnfläche der exakten Adresse geschätzt. Die MAZ hat sich die „ Preisschilder“ auf der Karte angeschaut und Immobilienmakler um ihre Meinung gebeten.

Die „Weiße Villa“ am Heiligen See ist laut Scoperty für nur zwei Millionen Eureo zu haben. Quelle: Screenshot Scoperty

Wer neugierig über die Villenviertel Potsdams fliegt, bekommt schnell Millionensummen zu sehen. Die „Weiße Villa“ in der Seestraße am Heiligen See. Das prächtige und geschichtsträchtige Haus mit großem Grundstück und Blick auf das Marmorpalais wird auf 1,4 bis 2,1 Millionen Euro geschätzt. Hier liegt Scoperty weit daneben. Die Villa, die einst Wolfgang Joop gehörte und nun im Eigentum der Hasso-Plattner-Stiftung ist, soll vor einigen Jahren für weit mehr als 10 Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben.

Die Weiße Villa in der Seestraße ist mittlerweile Repräsentanz der Hasso-Plattner-Stiftung. Quelle: Detlev Scheerbarth

Woher kommen die Schätzpreise?

35 Millionen Wohnimmobilien sind laut Scoperty mittlerweile öffentlich ausgepreist. „Mit Hilfe von Big Data und künstlicher Intelligenz“, heißt es. „Wir verwenden relativ wenige Informationen zu einer Immobilie, auf deren Basis ein Algorithmus dann den Schätzwert berechnet. Diese Basisdaten sind unter anderem die Adresse, Gebäudekoordinaten, Schätzungen von Wohnfläche, Grundstücksgröße und Baujahr und 3D-Berechnungen. Die Informationen erhalten wir von verschiedenen Datenlieferanten. Diese Daten sind dabei alle öffentlich“, erklärt Scoperty-Geschäftsführer Michael Kasch auf MAZ-Anfrage.

Die Firma rechnet zudem damit, dass die Ergebnisse fortan auch „durch die Nutzer verfeinert“ werden. „So wie Wikipedia von der Veröffentlichung und Mithilfe der Community Wissen neu zugänglich gemacht hat, werden wir mit unserem Angebot den Immobilienmarkt in Potsdam völlig neu darstellen“, sagt Kasch.

Schätzpreise unterhalb der Kaufpreis-Statistik „Scoperty“ hat der MAZ auf Anfrage die Durchschnittsdaten der Schätzpreise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in Potsdam und Berlin zu Verfügung gestellt. Demnach kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in einem Einfamilienhaus laut Scoperty aktuell 4336 Euro in Potsdam, in Berlin sogar 4408 Euro. Zum Vergleich: Der Grundstücksmarktbericht für Potsdam hat 2019 einen Durchschnittskaufpreis von 4940 Euro ermittelt. Bei Eigentumswohnungen schätzt Scoperty im Schnitt Kosten von 3295 Euro pro Quadratmeter in Potsdam, für Berlin werden 4102 Euro angegeben. Die Datenbank „ Statista“ hat für das Jahr 2019 bei Eigentumswohnungen in Potsdam einen Kaufpreis von 6164 Euro ermittelt, für Berlin werden 5578 Euro angegeben. Der Grundstücksmarktbericht Potsdam nennt bei einem Erstverkauf von Neubauten einen Wert von 5170 Euro pro Quadratmeter. Bei Weiterverkäufen liegt der Durchschnittspreis deutlich niedriger, bei Altbauten werden im Schnitt 3520 Euro erzielt.

Was sagen Potsdamer Makler dazu?

Günter Fischer ist seit 20 Jahren in Potsdam im Immobiliengeschäft. Als Geschäftsführer des hiesigen Zweigs des großen Maklerbüros Engel & Völkers kennt er den Markt, vor allem das Geschäft im oberen Preissegment.

„Es wird von den Betreibern versucht eine Datenbank aufzubauen, die sie noch gar nicht haben. Und bevor überall Leerzeichen sind, haben sie einen Algorithmus über die Karte gelegt, der extrem fehlerhaft ist. Immobilien sind aber individuell. Linke Straßenseite, rechte Straßenseite, Sonnenausrichtung. So etwas entscheidet über den Wert einer Immobilie, findet aber gar keine Berücksichtigung“, sagt Fischer.

Die Folge: „Mich treffen die Beschwerden von unseren Kunden, die sich über Scoperty sehr aufregen. Wir machen natürlich Marktwertermittlungen und sagen ihnen, was ihre Immobilie wert ist, aber die Nutzer von Scoperty kommen zu ganz anderen Werten als wir.“

Sein Gefühl sei es, „dass es der Plattform nur um Kontakte geht. Das ist ein Portal, um Kunden zu gewinnen“, so Fischer. Er verweist dabei auch auf die Gesellschafter von Scoperty: Das ist einerseits der Immobilienbewerter Sprengnetter, aber auch die ING Bank, eines der größten Bankinstitute in Deutschland mit einem entsprechen hohen Volumen an der Finanzierung von Immobilien.

Kritik: „Ohne ihr Zutun werden falsche Daten von Immobilienbesitzern veröffentlicht“

Er hält das Portal auch für datenschutzrechtlich problematisch und fragt: „Inwieweit darf das Bild meines Hauses mit einem Preis im Internet veröffentlicht werden, den nicht der Eigentümer benennt, sondern jemand, der gar nicht die Ausstattung oder die Größe meines Hauses kennt?“

Dazu sagt Scoperty-Chef Michael Kasch: „Wir legen großen Wert auf die Privatsphäre und den Schutz der Kundendaten und versetzen unsere Nutzer in die Lage, die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Eigentümer haben die Möglichkeit, ihre Objekte zu verbergen. Aus Datenschutzsicht ist unser Angebot unbedenklich.“

Günter Fischer genügt das nicht und hält den Automatismus der Webseite für Methode: „Ohne ihr Zutun werden falsche Daten von Immobilienbesitzern veröffentlicht. Die werden einfach als Kunden bezeichnet und dadurch dazu gezwungen zu reagieren, um das zu löschen oder zu korrigieren.“

Michael Kasch ist Geschäftsführer von Scoperty. Quelle: Quirin Leppert

Sparkasse: Besichtigung vor Ort ist für Bewertung zwingend erforderlich

Auch die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) gehört ebenfalls zu den größten Maklern der Region und hat dabei nicht nur das Luxus-Segment im Blick. „Die Idee hinter Scoperty ist nachvollziehbar und passt in die Zeit. Es ist ein Versuch, über aktuelle Immobilienpreise zu informieren und Transparenz herzustellen“, sagt MBS-Immobilienexperte Roland Woelk. Aber er nennt die Schätzwerte „lediglich eine erste Indikation“.

Eine Besichtigung vor Ort sei in jedem Fall „zwingend erforderlich, um die individuellen Gegebenheiten des Grundstücks, des Objektes und der Lage in die Bewertung einfließen zu lassen“.

Mathematische Verfahren, wie sie Scoperty anwendet, seien „nur bedingt oder gar nicht“ dazu in der Lage diese Faktoren zu berücksichtigen. Die Warnung von Woelk: „Im Ergebnis können Schätzwerte also dazu führen, dass zu preiswert verkauft oder zu teuer gekauft wird.“

Von Peter Degener