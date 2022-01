Potsdam

Die Mietpreisentwicklung in Potsdam ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen: Im Durchschnitt wurden im vergangen Jahr 9,80 Euro pro Quadratmeter für die Nettokaltmiete bei der Neuvermietung von Bestandwohnungen in Potsdam fällig. Ein Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt die brandenburgische Landeshauptstadt im Vergleich von 80 Großstädte im Mittelfeld.

In einer Analyse des Immobilien-Portals Immowelt.de ist der prozentuale Mietanstieg in 34 von 80 deutschen Großstädten höher ausgefallen. Am stärksten in Münster und Leverkusen mit je 8 Prozent.

► Wohnungsnot in Potsdam: Der Bund baut hunderte Wohnungen in Potsdam

Für die Studie wurden die auf Immowelt.de inserierten Mietangebote von Wohnungen – ohne Neubauten – mit 40 bis 120 Quadratmeter auf Immowelt verglichen.

Aus den veröffentlichten Daten geht hervor, dass „besonders in den hochpreisigen Städten […] das Abflachen der Preiskurve deutlich zu erkennen“ sei, heißt es in der Analyse. Demnach ist beispielsweise in München, der mit Abstand teuersten Stadt für Mietwohnungen (18 Euro pro Quadratmeter), das Preisniveau im vergangenen Jahr nahezu konstant geblieben. Im Jahr davor war der Preis noch um 3 Prozent gestiegen. Auch in anderen teuren Städten wie Düsseldorf und Stuttgart sei diese „Beinahe-Stagnation“ zu beobachten, die „Grenze des Bezahlbaren“ scheint erreicht, heißt es dazu in der Analyse.

► Vergleich ostdeutsche Städte: Studie von „Immowelt“: Wohnungskauf in Potsdam immer teurer

In Potsdam ist die Obergrenze scheinbar noch nicht erreicht; auch in Berlin haben die Mietpreise weiter bzw. wieder angezogen. Die Bundeshauptstadt „verzeichnet binnen eines Jahres einen Anstieg von 4 Prozent, der überwiegend durch Nachholeffekte in Folge des Mietendeckel-Aus zustande kommt“, so das Fazit der Studie. In Berlin ist der mittlere Quadratmeterpreis wieder bei 10,40 Euro angekommen – „Tendenz weiter steigend“.

Von MAZonline