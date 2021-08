Potsdam

Einer Studie des Immobilienportals immowelt.de zufolge steigen die Preise für Eigentumswohnungen deutschlandweit weiterhin stark an. In Potsdam haben sich die Preise pro Quadratmeter in den vergangenen fünf Jahren sogar fast verdoppelt. In anderen Städten sind sie sogar noch weiter in die Höhe geschnellt.

Anstieg um 99 Prozent

In der brandenburgischen Landeshauptstadt sind die Preise vom ersten Halbjahr 2016 bis zum ersten Halbjahr 2021 um genau 99 Prozent gestiegen. Haben Käufer von Eigentumswohnungen in Potsdam vor fünf Jahren noch 2760 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen, so wurden Anfang 2021 bereits 5490 Euro fällig. Damit liegt Potsdam auf Platz 5 der Städte, in denen die Preise pro Quadratmeter seit 2016 am stärksten gestiegen sind. Auf Platz 1 der Liste mit dem höchsten prozentualen Anstieg der Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen liegt Leipzig. In der sächsischen Großstadt (rund 600.000 Einwohner) stieg der Preis um 123 Prozent von 1.320 Euro auf 2.950 Euro.

Auffällig ist, dass abgesehen von Leipzig die höchsten Preisanstiege in erster Linie in kleineren Großstädten mit bis zu 500.000 Einwohnern zu verzeichnen sind. Vor Potsdam liegen die Studentenstadt Heidelberg (+118 Prozent), Solingen (+ 109%) und Ludwigshafen mit einer Preissteigerung von 103 Prozent.

Die drei größte Großstädte Deutschlands sind in der aktuellen Auflistung der 77 Städte im Mittelfeld zu finden. Berlin liegt auf Platz 28 (+ 75 Prozent), Hamburg auf Platz 41 (+ 64 Prozent) und München mit einem 50-prozentigen Anstieg gar nur auf Platz 59.

München am teuersten

Auch der Blick auf die absoluten Zahlen spiegelt wider, dass sich Potsdam in den Top-Ten der teuersten Städte für Eigentumswohnungen etabliert hat. Weit abgeschlagen als Spitzenreiter ist der Immowelt-Studie zufolge München. Dort werden Eigentumswohnungen derzeit durchschnittlich für 9.010 Euro pro Quadratmeter angeboten.

Auf Platz 2 steht Frankfurt am Main (6.570 Euro), gefolgt von Hamburg (5.900 Euro), Freiburg (5.870 Euro) und Heidelberg (5.810 Euro). Doch bereits auf dem sechsten Platz liegt Potsdam mit einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich 5.490 Euro.

Die komplette Studie im Überblick

Die Tabelle kann nach Städtenamen durchsucht und nach Angeboten bzw. nach dem prozentualen anstieg sortiert werden.

Die für die Immowelt-Studie zugrundeliegende Datenbasis waren die auf immowelt.de inserierte Angebote, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise sind jeweils Angebots-, keine Abschlusspreise. Wie das Immobilienportal mitteilte, geben die Preise den Median, also den mittleren Wert der Angebotspreise, der in den Monaten Januar bis Juni 2016 und 2021 auf Immowelt.de angebotenen Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) wieder.

LBS-Studie bestätigt den Trend

Das die Preise für Immobilien in Potsdam weiter steigen, zeigt auch die jährliche Studie „LBS Markt für Wohnimmobilien“. Demnach kosten erschlossene Baugrundstücke in Potsdam durchschnittlich 560 Euro je Quadratmeter, die Einstiegspreise liegen bei 280 Euro. Für ein neues Reihenhaus werden im Schnitt 530.000 Euro aufgerufen, gebraucht liegen die Preise zwischen 290.000 und 450.000 Euro. Wer in Potsdam ein gebrauchtes, freistehendes Einfamilienhaus kaufen möchte, muss laut LBS-Studie dafür aktuell durchschnittlich 550.000 Euro einplanen.

Von MAZonline/ hvc