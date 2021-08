Impfaktionen in Potsdam ohne Termin

Potsdam

Mit Impfaktionen ohne Termin will Potsdam der Ausbreitung des Corona-Virus entgegensteuern. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt ist am Mittwoch weiter relativ deutlich gestiegen und liegt nun bei 16,1. Das Landesgesundheitsamt meldet am Montagmorgen für Potsdam elf Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn sind 7180 Menschen in der Landeshauptstadt positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mittwoch am Alten Markt

Am Mittwoch findet eine Impfaktion mit Biontech auf dem Alten Markt statt. Zwischen 11 und 18 Uhr wird dort der Piks verabreicht. Zielgruppe sind alle Impfwilligen ab 16 Jahren. Mitzubringen sind die Versichertenkarte, der Personalausweis und – falls vorhanden – der Impfausweis. Für 16- und 17-Jährige ist eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten nötig.

Samstag in Babelsberg

Gleich zwei Impfaktionen für die Altersgruppe 16plus ohne Termin gibt es am 7. August in Babelsberg. Auf dem Weberplatz kann man sich von 10 bis 13 Uhr die Spritze holen und vor dem Karl-Liebknecht-Stadion von 14 bis 18 Uhr. Es wird Biontech eingesetzt.

Von MAZonline