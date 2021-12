Potsdam

Schlange stehen vorm Impfen? Das ist offenbar überwunden. Am Impfzentrum Schinkelhalle herrscht am frühen Mittwochnachmittag stattdessen ein ständiges Kommen und Gehen. Auch heute – am ersten Tag mit Impfungen für Kinder zwischen fünf und Jahre – klappt die Organisation offenbar reibungslos.

Potsdamerin Frieda (10) fragt seit Monaten nach der Corona-Impfung

Die zehnjährige Frieda ist mit ihrem Vater Stefan gekommen. Sie quält ihre Eltern schon seit Monaten mit der Frage, wann auch sie gegen Corona geimpft werden könne. Jetzt ging alles ganz schnell und Frieda freut sich, sogar am gleichen Tag wie ihre beste Freundin geimpft zu werden.

Lukas Göx (9) gibt zu, etwas aufgeregt zu sein, obwohl ihm seine Eltern vorher alles genau erklärt haben. Er ist der erste seiner Klassenkameraden, der sich heute impfen lässt. Seine Eltern sind mit ihm hier, nicht nur weil sie das rein rechtlich müssen, sondern weil das Impfen aus ihrer Sicht eine gute Sache ist.

Große Schwester lässt sich zum Schutz der kleinen Schwester impfen

Aus Wilhelmshorst ist Paula Burg mit ihren beiden Töchtern nach Potsdam gekommen. „Ich bin froh, dass die beiden heute hier geimpft werden. Beim Kinderarzt haben wir keinen Termin bekommen.“ Die Achtjährige Stine ist herzkrank. „Für mich ist Impfen wichtig. Ich darf nicht schlimm krank werden“, erzählt sie. Die große Schwester Frieda (11) hingegen gibt zu, nicht so gern hier zu sein. „Ich habe vor jeder Spritze Angst“, erklärt sie und holt tief Luft. Sie weiß, dass sie mit dem Piks auch die kleine Schwester schützt, also nimmt sie das Impfen mutig auf sich.

Seit Mittwoch (15.12.2021) werden im Impfzentrum in der Schinkelhalle Kinder gegen das Corona Virus geimpft,hier Frida (11) rechts und Stine (8) vor dem Impfen Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Alexander Grimberg ist Arzt und hat sich vorab sehr gut informiert und Studien gelesen. „Mir war schon länger klar, dass die Wissenschaftler irgendwann empfehlen werden, auch die Kinder zwischen fünf und elf Jahren zu impfen. Es ist eine wichtige Voraussetzung für den normalen Schulbetrieb.“ Solidarisch zu sein, sei für ihn und seine Frau eine Selbstverständlichkeit. Deshalb ist die Familie mit dem siebenjährigen Sohn Javik zur Schinkelhalle gekommen.

Linda Damies begleitet nicht nur ihren zwölfjährigen Sohn zum Impfen. Sie hat sich selbst auch zur ersten Impfung entschlossen. Begeistert ist sie nicht, hofft jedoch auf weniger Einschränkungen im Alltag und auf weniger Schwierigkeiten im Beruf, wenn sie nicht mehr ungeimpft gegen Corona ist.

Linda Damies (29) mit Sohn Devin (12). Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Tipp von einem Vater für alle Eltern, die ihre Kinder in den nächsten Tagen impfen lassen wollen: Es genügt, wenn ein Erziehungsberechtigter das Kind begleitet. Die Einwilligungserklärung müssen aber beide Elternteile unterschreiben. Das sei auf dem Formular nicht eindeutig zu erkennen.

Die Stadt Potsdam bietet Kinder-Impftermine in ihren beiden Zentren in der Schinkel- und in der Metropolishalle an. Sie hat Impfstoff für die Erst- und Zweitimpfung von 1000 Kindern angeschafft. Termine sind mittwochs und sonnabends in der Schinkelhalle sowie freitags und sonnabends in der Metropolishalle. In dieser Woche gab es 320 Termine – sie sind ausgebucht – und nächste Woche noch einmal so viele.

Geimpft wird auch an Feiertagen. Nächste Woche sind die Impfstellen Montag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zu Heiligabend von 8 bis 12 Uhr sowie am ersten Feiertag von 12 bis 16 Uhr.

Von Elvira Minack und Alexander Engels