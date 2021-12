Potsdam

Die brandenburgische Landeshauptstadt eröffnet in dieser Woche zwei stationäre Impfzentren. Am Mittwoch wird in der Schinkelhalle in der Schiffbauergasse geimpft, am Freitag öffnet die Metropolishalle in Babelsberg.

► Potsdams Oberbürgermeister: Ohne Impfverweigerer wäre Impfzentrum nicht geschlossen worden

Impfungen sind dort nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die ersten Termine für die Schinkelhalle waren in kürzester Zeit vergriffen. Seit Dienstagmittag ist nun auch die Terminvergabe für die Metropolishalle freigeschaltet.

Im Impfzentrum in der Metropolishalle werden zunächst sechs Impfstraßen angeboten, rund 3600 Impfungen pro Woche sind möglich. Zunächst gibt es nur Termine für Freitag und Samstag. Geimpft wird am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 16 Uhr.

► Hier geht es direkt zur Terminvergabe für das Impfzentrum in der Metropolishalle

Bei einer Impfung im Impfzentrum muss folgendes beachtet werden

Geimpft wird mit den Impfstoffen Biontech, Moderna und Johnson & Johnson.

In beiden Impfzentren sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Gegen das Coronavirus geimpft werden (bisher) alle Personen ab 12 Jahren. Kinder zwischen 12 bis 14 Jahren werden nur in Begleitung mindestsens eines Erziehungsberechtigten geimpft, zudem muss die Einwilligungserklärung beider Sorgeberechtigten vorliegen. Bei Jugendlichen zwischen 14 bis 16 Jahre muss die Einwilligungserklärung beider Erziehungsberechtigen vorliegen; ab 16 Jahre ist keine Begleitung und Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen notwendig.

In den Testzentren ist, wie auch bei den mobilen Impfangeboten, eine Zweitimpfung mit Biontech 21 bis 42 Tagen nach der Erstimpfung möglich.

Die Auffrischung des Impfschutzes, die sogenannte Booster- oder Drittimpfung, unterliegt der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird der Biontech-Impfstoff auf Grund der Stiko-Empfehlung und der derzeit geringeren Verfügbarkeit überwiegend für Menschen unter 30 Jahren angeboten. Personen, die älter als 30 Jahre sind, werden vorwiegend mit Moderna geimpft, aber auch bei ihnen ist die Entscheidung für Biontech bei der Termineingabe möglich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neuinfektionen und Inzidenz in Potsdam: Jeden Morgen die aktuellen Corona-Zahlen im MAZ-Corona-Newsblog für Potsdam auf einen Blick.

Von MAZonline