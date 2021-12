Berliner Vorstadt

Mehr als 150 Booster-Impfungen haben sich Beschäftigte aus Potsdamer Kitas und Horten und deren Familienangehörige am Donnerstag im Treffpunkt Freizeit am Neue Garten abgeholt. Organisiert hatte die Aktion die Berliner Fröbel Gruppe, Region Westbrandenburg.

Große Nachfrage, hohe Impfquote

Dreizehn Kindertagesstätten und Horte betreibt die Gruppe in Potsdam. Etwa 260 Mitarbeitende sind dort tätig. „Es ist uns wichtig, dass unsere Beschäftigten mit dem guten Gefühl, geschützt zu sein, an die Arbeit gehen können“, berichtet Antje Otto, Assistentin der Geschäftsleitung für die Region Westbrandenburg. Die Impfquote unter den Beschäftigten sei sehr gut.

Bereits vor zwei Wochen habe es in der regionalen Geschäftsstelle kleinere Impfaktionen gegeben. Einmal 27 und einmal 51 Mitarbeitende haben sich dort boostern lassen. Doch die Nachfrage, so Otto, war größer. „Wir haben dann überlegt, größere Räumlichkeiten und dazu ein Ärzteteam zu buchen.“ Die passenden Räume gab es im Treffpunkt Freizeit. Das Ärzteteam haben die Verantwortlichen über private Kontakte gefunden. Es kommt aus Berlin.

„Einfach machen“

Der Orthopäde Daniel Hoffmann hatte 2021 seine Praxis aufgegeben. Statt des ursprünglich geplanten Ruhestandes schloss er sich im August einer Initiative von Ärzten an und impft hauptsächlich in Berlin gegen Corona. Nach Potsdam ist er gern gekommen. Aus seiner Sicht gibt es keine Ausreden für Ärzte, nicht impfen zu können. „Einfach loslegen, einfach machen“, ist seine Devise. Da ist er sich mit seiner Kollegin einig. Die ist über Berlin hinaus bekannt geworden durch die Behandlung von Corona-Patienten, möchte im Moment aber nicht namentlich erwähnt werden.

Die ganze Gesellschaft im Blick

Für das regionale Fröbel-Team war schnell klar, dass man im Fall einer größeren Impfaktion auch andere Kita-Träger einbeziehen will. Das sei ganz im Fröbelschen Sinn, die ganze Gesellschaft im Auge zu behalten und in den Sozialraum hineinzuwirken. Letztlich eine alle Einrichtungen das gleiche Ziel:Man will für die Kinder da sein; fasst Otto das Anliegen zusammen. Ihr Angebot an die anderen Kita-Träger in der Stadt traf durchgehend auf positive Resonanz. Und so sind ein Drittel der Frauen und Männer, die für eine Impfung gekommen sind, keine Fröbel-Mitarbeiter.

Die ganze Aktion ist sehr gut organisiert. Alle fünf Minuten setzen die Ärzte einen Piks. Antje Otto kann sich vorstellen, dass es bei Interesse eventuell noch einmal einen Impftag geben wird.

Von Elvira Minack