Potsdam

In Potsdam sind noch Impftermine frei, wie das Klinikum „Ernst von Bergmann“ (EvB) am Freitag mitteilte. An der Impfstelle des EvB stehen aktuell noch freie Impftermine für den 7. und 8. Juli zur Verfügung. Gebucht werden können Sie online über diesen Link: termin.samedi.de/b/ernst-von-bergmann-potsdam-impfstelle/1.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die freien Impftermine bewegen sich an den beiden Tagen zwischen dem Vor- und frühen Nachmittag. Geimpft wird mit BioNTec, es können Termine für die Erst- oder Zweitimpfung gebucht werden.

Wie berichtet eröffnete das EvB die Impfstelle im März 2021. Für die Umsetzung der Impfungen hat das Klinikum ein Impfzelt an der Gutenbergstraße aufgebaut. Dieses ist beheizt und verfügt über alle notwendigen Gegebenheiten.

Von MAZonline