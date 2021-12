Potsdam

Das ging schnell: Am Montagvormittag wurden die ersten Termine für das stationäre Impfzentrum in der Schinkelhalle in Potsdam angeboten, dreieinhalb Stunden später waren alle rund 2000 Termine vergeben. Bereits in der ersten Stunde nach Freigabe der dafür extra eingerichteten Internetseite war das Impfangebot waren 1000 Termine vergeben. Eröffnet wird das Impfzentrum am Mittwoch, 8. Dezember 2021.

Am kommenden Donnerstag wird es jedoch neue Termine für die Schinkelhalle geben, teilte eine Sprecherin der Stadt Potsdam auf MAZ-Nachfrage mit. Dann soll 3000 neue Impftermine auf den (bisher) fünf eingerichteten Impfstraßen in der Schinkelhalle angeboten werden.

Bereits am Dienstag, 7. Dezember, soll es zudem Termine für das zweite Impfzentrum geben. Am Donnerstag, 10. Dezember 2021, wird die Metropolishalle (wieder) zum Impfzentrum. Dort sind sogar sechs Impfstraßen und 3600 Impfungen pro Woche geplant.

Darüber hinaus wird es ein zusätzliches Impfangebot für Erzieherinnen und Erzieher geben, teilte die Stadtverwaltung Potsdam mit. Bei extra dafür vorgesehenen Terminen können sich Impfwillige dann mittwochs, freitags oder samstags in den beiden Impfstellen impfen zu lassen“, versprach Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag. Die entsprechende Anmeldemöglichkeit wird zeitnah über die Träger Potsdamer Einrichtungen kommuniziert, teilte die Stadt mit.

Große Impfnach-Nachfrage in Potsdam

Die Potsdamer und Potsdamerinnen sind zunehmend impfwillig, wie das Ergebnis der vier mobilen Impfangebot in der vergangenen Woche beweist. Bei den Impfaktionen wurden insgesamt 889 Impfungen durchgeführt. Zum größten Teil handelte es sich zwar um Booster-Impfungen (422), aber die Zahl der Impfpremieren war hoch: 409 Erst-Impfungen wurden in der vergangenen Woche registriert.

Am Sonntag gab es zudem ein Extra-Angebot für genau 304 Helfer und Helferinnen von DLRG, Feuerwehr, Wasserrettung, Innenministerium und anderen Einrichtungen. Dabei waren es in erster Linie Impf-Auffrischungen (289) die erforderlich waren. Lediglich sieben Personen wurde zum zweiten Mal geimpft, die Erst-Impfung nahmen acht Menschen in Anspruch.

Weitere Informationen rund ums Impfen in Potsdam gibt es auf der Homepage der Stadtverwaltung Potsdam unter www.potsdam.de/impfen.

Von MAZonline/ hvc