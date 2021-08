Potsdam

In Potsdam gibt es weitere Möglichkeiten sich spontan und ohne Anmeldung impfen zu lassen. Wie die Potsdamer Stadtverwaltung mitteilte, sind am Dienstag, 3. August, in der Metropolishalle in Babelsberg Corona-Impfungen mit den Impfstoffen Moderna oder Biontech möglich. Geimpft wird von 8 Uhr bis 16 Uhr. Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen ab 16 Jahren. Es handelt sich dabei um die Erstimpfung. Ein Termin für die Zweitimpfung wird vor Ort vereinbart.

Auch am Mittwoch, 4. August, wird in Potsdam ohne Termin geimpft. Impfwillige können zwischen 13 Uhr und 17 Uhr zum Klinikum Ernst von Bergmann in die Charlottenstraße 72 kommen. Dort wird ebenfalls eine Erstimpfung mit Moderna oder Biontech durchgeführt, ein Termin für den zweiten Piks kann vor Ort vereinbart werden.

Am Donnerstag gibt es die dritte Möglichkeit für eine terminfreie Impfung. Wer es an diesem 5. August einrichten kann, der kann sich seine erste Corona-Impfung zwischen 11 und 18 Uhr im Hof des Landtages am alten Markt in der Potsdamer Innenstadt abholen. Verimpft wird dort „nur“ Biontech. Ein Termin und Lokalität für die benötigte Zweitimpfung wird vor Ort vereinbart.

Für alle drei Termine gilt: Mitzubringen sind die Versichertenkarte, ein Ausweis und – wenn vorhanden – ein Impfausweis.

Weitere Impfangebote in Potsdam werden folgen.

Von MAZonline