Nauener Vorstadt

Der letzte Impfgegner-Spaziergang dieses Jahres in Potsdam ist am Donnerstagabend friedlich verlaufen. Knapp 150 Menschen versammelten sich weitverstreut vor dem Rathaus und zogen dann in kleinen und kleinsten Gruppen durch Nebenstraßen der Nauener Vorstadt. Es gab erneut ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei, die die einzelnen Gruppen verfolgte und stellte.

Einige hatten Kerzen dabei, was die Polizei zu der Einschätzung brachte, es sei eine Demonstration, aber eine solche war nach Auskunft der Pressestelle der Stadt und der Polizei nicht angemeldet. Also war die Teilnahme an einer ungenehmigten Demo eine Straftat; doch wie sieht eine Teilnahme aus? Darauf ließen es die Teilnehmer ankommen und erklärten sich zu zufälligen Spaziergängern.

Das Ordnungsamt erhob in der Nähe des Stadthauses Personalien von Passanten, die augenscheinlich auf den so genannten „Spaziergang“ gegen die Impfpflicht und die staatlichen Corona-Maßnahmen warteten.

Das lief zwar unter Diskussionen ab, aber konfliktfrei. An einigen Straßen stellten sich Polizisten den kleinen Gruppen in den Weg und verlangten dort die Personalien. Einige Passanten verweigerten dies mit dem beharrlichen Hinweis, sie dürften sich frei bewegen und auch den Weg mit Kerzen erhellen. Ein Mann erklärte den Beamten, er habe keine Meinung und wolle auch nichts kundtun; er zeige einer Bekannten nur die Stadt und genieße den lauen Abend. Männer behaupteten, sie seien ein Haushalt und lebten gerade zusammen, auch wenn sie unterschiedliche Adressen haben.

Die Polizei ließ eine etwa 20-köpfige Gruppe mit Kerzen schließlich weiter ziehen, ohne den Spaziergang zu unterbinden.

Von Rainer Schüler