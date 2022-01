Potsdam

Schon wieder eine Rekordinzidenz in Potsdam: Nach 507 neuen Fällen beträgt der Wert nun 1233,9. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Droht ein Pflegeengpass wegen der Impfpflicht?

Die Alexianer-Einrichtungen haben hohe Impfquoten: 94 Prozent im St. Josefs-Krankenhaus, im Evangelischen Zentrum für Altersmedizin 96 Prozent und in den Altenpflegeeinrichtungen 98 Prozent. Kündigungen wegen der Impfpflicht für die Mitarbeitenden seien noch nicht bekannt, sagt Sprecher Benjamin Stengl. „Wir kämpfen um jeden unserer Mitarbeitenden. Hochqualifiziertes Personal zu verlieren, können wir uns schlichtweg nicht leisten.“

Im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ geht Klinik-Chef Hans-Ulrich Schmidt von rund 90 Prozent zweifach-geimpften Mitarbeitenden aus. „Auch werden die von uns angebotenen Boosterimpfungen auch weiterhin sehr gut angenommen. Diese Erfahrung stimmt uns sehr positiv, dass unsere Mitarbeitenden diesen Weg mitgehen werden“, so Schmidt weiter.

Noch besteht für Ungeimpfte die Möglichkeit die vollständige Impfung zu durchlaufen. Ab dem 16. März müssen die Kliniken und Pflegeeinrichtungen diejenigen Mitarbeiter dem Gesundheitsamt Potsdam melden, die keinen Immunitätsnachweis erbracht haben.

Hat Potsdam ausreichend Kapazitäten für PCR-Tests?

Das Labor am Bergmann-Klinikum hat noch nie derart viele PCR-Tests ausgewertet wie in der vergangenen Woche: 8400 waren es, 1500 mehr als in der Woche davor. Zugleich ist auch die Zahl der Sequenzierungen gestiegen, zuletzt wurden 285 Positivtests genauer unter die Lupe genommen, vor zwei Wochen waren es 190 gewesen. Allerdings testet das Klinikum die breite Bevölkerung nicht selbst, sondern bietet nur für die eigenen Patienten und deren Begleiter Abstriche an.

Zugleich steigt der Bedarf an PCR-Tests durch die hohen Inzidenzen, immer mehr Potsdamer erhalten Warnungen in der Corona-App oder erfahren anderweitig von Kontakten mit Infizierten. „Die PCR-Kapazitäten der gewerblichen Anbieter sind definitiv nicht am Limit. Wir haben aktuell keinen Engpass“, sagt Florian Kosak, der zwei Teststellen in Potsdam betreibt. Die Labore mit denen er zusammenarbeite, hätten ihre Kapazitäten schon im Sommer ausgebaut.

Aber: Viele Testzentren bieten keine Gratis-PCR-Tests an. Wer einen positiven Schnelltest oder eine rote Corona-Warn-App hat, muss bestimmte Zentren aufsuchen.

Hier gibt es kostenlose PCR-Tests für Verdachtsfälle Ihr Schnelltest ist positiv oder die Corona-Warn-App ist auf rot gesprungen? Dann können Sie sich hier kostenlos testen lassen: Teststelle UCI Luxe, in den Bahnhofspassagen Potsdam, Babelsberger Straße 10, Termine: www.coronatest.de Teststelle Science Park, Karl-Liebknecht-Straße 24, (Testzeiten von Montag bis Freitag von 8 bis 13:40 Uhr) Termine: www.15minutentest.de Teststelle Schiffbauergasse, Schiffbauergasse 15 (Testzeiten Montags bis Freitag 8 bis 14 Uhr) Teststelle Psychotherapiepraxis Christina Schwandt, Zeppelinstraße 47 A (Testzeiten: Sonntag bis Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr) Teststelle Universität Potsdam, Campus Griebnitzsee, Haus 1, August-Bebel-Straße 89 (Testzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 12 bis 15 Uhr) Teststelle Universität Potsdam, Campus Neues Palais, Am Neuen Palais 10 (Testzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 12 bis 15 Uhr) Teststelle Porta-Einrichtungshaus, Zum Kirchsteigfeld 4 (Testzeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 19 Uhr) Teststelle Gutenbergstraße, Gutenbergstraße 95 (Testzeiten: täglich 8 bis 20 Uhr)

Wie dramatisch ist die Lage bei den Kindern?

Am Donnerstag meldet Potsdam mit 3558 weiter die bundesweit höchste Inzidenz unter den fünf- bis 14-Jährigen, rund 600 Kinder sind infiziert – jede dritte Grundschule ist betroffen, zudem zunehmend die Kitas. „Nach wie vor sprechen alle Daten für milde Verläufe bei Covid-erkrankten Kindern. Schwere Verläufe sind extrem selten und unterscheiden sich – in ihrer Häufigkeit – eher nicht von anderen Infektionserregern. Wir wissen: durchgemachte Infektionen trainieren das Immunsystem. Trotzdem sind gerade für die Risikogruppen, die es ja auch bei Kindern gibt, Impfungen wichtig“, sagt Thomas Erler, Chefarzt der Potsdamer Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Die Infektionswelle wird sich indes weiter ihren Weg durch die jungen Potsdamer bahnen. Die Potsdamer Verwaltung hat bereits ausgeschlossen, Kitas und Schulen komplett zu schließen. Am Donnerstag hat dann die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel im Jugendhilfeausschuss erklärt, auch das Land Brandenburg plane derartige Maßnahmen derzeit nicht. Wenn aber Einrichtungen aufgrund von coronabedingter Personalknappheit die Fürsorgepflicht nicht mehr gewährleisten können, dann müssen diese von sich aus schließen. Zudem deutete die Beigeordnete an, dass wenn erneut ein Notbetrieb kommen sollte, sofort die erforderliche Notbetreuung für Familien wieder aufgenommen werden könnte.

Kann es eine Herdenimmunität in Potsdam geben?

Mittlerweile hat sich jeder zehnte Potsdamer mit dem Coronavirus infiziert, viele Menschen sind geimpft – aber eine Herdenimmunität kann so trotzdem nicht erreicht werden, wie der Infektiologe am Bergmann-Klinikum, Tillmann Schumacher, erklärt. „Ich glaube, dass wir bei den neuen Varianten nicht mehr damit rechnen können, überhaupt eine ausreichende Herdenimmunität erreichen zu können. Diese ist ja immer auch abhängig von der Virulenz des Erregers; kurz gesagt: je leichter übertragbar ein Virus ist, desto höher muss die Immunität in der Gesellschaft sein, um einen Herdenschutz zu erreichen.“, so Schumacher. „Hinzu kommt, dass dies keine regional begrenzbare Frage ist, sondern grundsätzlich global betrachtet werden muss.“, so Schumacher weiter.

Von Saskia Kirf und Lena Köpsell