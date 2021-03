Innenstadt

Lieferverzögerungen haben am Mittwochmorgen für Unruhe in der Impfstelle im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ gesorgt. Wie Sprecherin Damaris Hunsmann mitteilte, sei der angekündigte Biontec-Impfstoff am Morgen nicht wie vom Land zugesagt geliefert worden, sodass man kurzfristig auf die vorhandenen Astrazeneca-Dosen umschwenken musste. Das wiederum habe für Unruhe und Verzögerungen in der Impfstelle geführt.

Trotz Verzögerungen konnte geimpft werden

„Dennoch mussten wir niemanden abweisen“, so Hunsmann, „alle, die einen Impftermin hatten, konnten auch geimpft werden.“ Allerdings mit einem anderen Impfstoff als zunächst geplant. Um die Prozesse nicht zu sehr durcheinander zu bringen, werde man am Mittwoch bei den Impfungen mit der Astrazeneca-Impfung bleiben, so Hunsmann. Diese waren eigentlich für den Freitag geplant. Da solle dann Biontec geimpft werden.

Wie berichtet, hat das Bergmann-Klinikum im Auftrag der Stadt Potsdam in der vergangenen Woche ein eigenes Impfzelt eingerichtet. Geimpft werden dort Potsdamerinnen und Potsdamern, die auf der kürzlich eingeführten Online-Warteliste der Stadt Potsdam stehen.

Von MAZonline/off