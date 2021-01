Impfstoff-Knappheit in Potsdam: Keine neuen Termine im Impfzentrum

Potsdam

Aufgrund Lieferschwierigkeiten des mRNA-Impfstoffs von BioNTech/ Pfizer werden bis auf Weiteres keine neuen Impftermine für das Impfzentrum Potsdam vergeben. Das teilte die Stadt am Mittwochnachmittag mit. Laut Mitteilung ist das Rathaus über die Lage vom Land Brandenburg am Mittwoch informiert worden. Bereits bestehende Termine im Impfzentrum sollen verschoben und auch in den Kliniken keine neuen Termine vergeben werden.

„Es ist richtig, bei zu geringeren Mengen den Impfstoff auf die Pflegeeinrichtungen zu konzentrieren, dabei dürfen aber die betagten Bürgerinnen und Bürger in der Häuslichkeit nicht vergessen werden“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert. Er hoffe, dass die neue Eindämmungsverordnung des Landes, die bis Mitte Februar 2021 gelten wird, der Situation Rechnung trägt. „Es ist ärgerlich, aber für uns als Stadt nicht zu beeinflussen, dass es zu einer Drosselung des Impftempos kommt“, sagt Schubert. „Wenn langsamer geimpft wird, bleiben ehrlicherweise nur strenge Kontaktbeschränkungen gegen den Anstieg der Infektionen.“

Die Stadt werde aufgrund dieser Situation zunächst darauf verzichten, einen Brief an die Gruppe der über 80-jährigen Potsdamerinnen und Potsdamer versenden. Auch, weil das Land Brandenburg mittlerweile ein eigenes Anschreiben plant. „Es wäre sicher gut, wenn das Land diese terminlichen Veränderungen in diesem Brief den Betroffenen zügig erklärt, um Verunsicherung zu vermeiden“, sagt die Leiterin des Verwaltungsstabes Corona der Landeshauptstadt, Brigitte Meier.

