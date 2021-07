Babelsberg

Mit einem Popup-Impfzentrum am Griebnitzsee-Campus der Universität Potsdam hat das Land Brandenburg am Mittwoch versucht, mehr Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. Für deutsche Verhältnisse ganz unbürokratisch – nämlich ohne Voranmeldung – konnten sich dort den ganzen Tag über vor allem Studierende und Mitarbeiter der Universität von Helfern des Deutschen Roten Kreuzes impfen lassen. Am Mittag besuchte zudem Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) die Impfaktion. In Potsdam war es die zweite dieser Art, weitere spontane Impfaktionen sollen folgen.

Ein Piks nach der Klausur

Helfer des DRK bereiten am am Mittwoch eine Covid-Impfdosis vor. Quelle: Linus Höller

Etwa 35 Frauen und Männer hatten bis zum Mittag die Gelegenheit zur Impfung genutzt, die meisten von ihnen direkt nach einer Informatik-Klausur. So auch Oriana, die sich am Mittwoch ihre erste Dosis des BioNTech-Impfstoffes abholte. „Nervös bin ich schon“, gestand sie vor dem Stich. Sie möge keine Nadeln, auch kein Blut. Deswegen habe sie sich bislang generell eher selten impfen lassen – ihr letzter Piks liege schon drei Jahre zurück, und damals habe sie nur der Thailandurlaub überzeugt. Auch nach der Covid-19-Impfung hat Oriana vor zu reisen: Italien und Frankreich stehen auf dem Programm. „Ich habe ein E-Mail zum Impfen von der Uni bekommen, und da das ohne Termin geht und sich jetzt irgendwie alle impfen lassen, habe ich mich dann doch dafür entschieden“, sagt sie.

Der Stich selbst sei dann auch gar nicht schlimm gewesen, sagt Oriana später. „Es hat mich auch etwas beruhigt, die Zettel durchzulesen – da steht genau drinnen, wie der Impfstoff funktioniert und wie der Körper das verarbeitet.“

Die Datenlage gecheckt

Ganz gelassen ging Nicole Reinsdorf, Doktorandin an der Uni Potsdam, zum Impfen. Auch für sie war es am Mittwoch die erste Covid-Impfdosis. Warum so spät? „Ich bin Statistikerin. Ich wollte erst abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt ist die Datenlage klarer, und da habe ich mich impfen lassen.“ BioNTech sei zudem ihr Impfstoff der Wahl gewesen wäre: „Einfach, weil der am meisten verimpft worden ist.“

Der Impfstoff steht bereit: Der BioNTech-Impfstoff (Comirnaty) wurde am Mittwoch in Griebnitzsee verimpft. Quelle: Linus Höller

Dr. Kay Großmann war es, der am Mittwoch die Impfdosen verabreichte. Schon seit Januar immunisiert der Mediziner Menschen gegen das Virus – am Anfang im Bergmann-Klinikum, später auch in Impfzentren. In letzter Zeit seien es vor allem jüngere Menschen, die sich ihre Dosis abholen würden, sagt er. „Da gibt es auch eine gewisse Dynamik, dass zum Beispiel Studenten sich verabreden, und dann alle gemeinsam impfen gehen“, sagt Großmann.

Ein Arzt für Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen

Auch wenn 35 Impflinge bis zum Mittag nicht viel klingt, „eigentlich waren wir heute durchgehend beschäftigt“, sagt Großmann. Spontane Impf-Aktionen wie diese begrüßt er. „Wir müssen so viele Leute impfen wie möglich – ich fände es gut, wenn es sogar noch mehr mobile Initiativen gäbe.“ Das sei jetzt wahrscheinlich sogar zielführender, als ausschließlich auf Impfzentren zu setzen. Auch müsse man mehr Werbung für die Impfung machen – und auch an Skeptiker appellieren, meint er. „Es ist einfach unverantwortlich, sich in dieser Zeit nicht impfen zu lassen. Nur so kann man sich selber und vor allem die anderen wirklich schützen.“ Großmann findet: Geimpfte sollten mehr Freiheiten genießen dürfen als Ungeimpfte. Und für Berufe an der ersten Front – etwa im Krankenhaus, oder bei der Feuerwehr – hält er auch eine Impfpflicht für sinnvoll.

Obed Kambasu (rechts) Studiert in Potsdam Politikwissenschaft, und hat sich am Mittwoch Impfen lassen. Foto: Varvara Smirnova Quelle: Varvara Smirnova

Anders Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD): „Wir haben in Deutschland keine Impfpflicht und deswegen finde ich solche Diskussionen auch überflüssig.“ Statt auf eine Impfpflicht zu setzen, appelliere sie lieber an die Solidarität der Menschen, „besonders auch gegenüber den Jüngeren, die wirklich die meiste Last getragen haben“, sagt Schüle. „Die Menschen, die sich impfen lassen, sind ein Ansporn für alle anderen“, sagt sie. „Jeder Geimpfte bringt uns einen Schritt weiter, auch damit wir endlich wieder Präsenzunterricht in Schulen und Universitäten haben können. Hier sind wir schließlich in einer Lehranstalt, nicht einer Leer-Anstalt.“

Den Impfhelfern und auch dem Impfarzt sprach die Ministerin persönlich ihren Dank aus und brachte jedem auch ein kleines Geschenk – ein Wissenschafts-Quizz – mit. Doch viel Zeit zum Plaudern blieb nicht, denn vor der Tür bildete sich schon bald eine Schlange von Impfwilligen. Sehr zur Freude der Ministerin: „Das ist doch ein sehr schönes Bild“, lobte Schüle.

Von Linus Höller