Die Vorbereitungen zum Start der Corona-Impfungen im nächsten Jahr nehmen Gestalt an. Neben einem Logistikzentrum zur Anlieferung und Lagerung der Impfdosen soll es zunächst zwei Impfzentren in Potsdam und im Raum Cottbus geben. Von dort aus sollen die Impfstellen flächendeckend ausgerollt werden, sobald ein Mittel verfügbar ist, kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am Freitag nach der Eröffnung eines neuen Testzentrums in der Potsdamer Metropolis-Halle an.

Es wird erwartet, dass das Impfzentrum für die Landeshauptstadt an das neue Testzentrum in der derzeit ungenutzten Halle angegliedert wird. Bestätigen wollte die Ministerin das am Freitag aber noch nicht. Die genauen Standorte für die Zentren stünden noch nicht fest, beteuerte sie.

„Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität“

„Über die Nachricht, dass schon bald erste Impfstoffe zugelassen werden könnten, bin ich sehr froh“, sagte Nonnemacher. „Es ist der Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität, die wir uns zwar bald wünschen, bis zu der es aber noch ein langer Weg ist.“

Ziel sei es, landesweit möglichst schnell hohe Impfraten zu erreichen, um die Pandemie zu stoppen. Es sei aber noch offen, wann genau die Vakzine zur Verfügung stehen. Als vielversprechend gilt das Mittel, das gemeinsam vom Mainzer Unternehmen Biontech und vom US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt wurde.

Die Zulassung in der Europäischen Union wird für Anfang nächsten Jahres erwartet. Deutschland würde sich gerne bis zu 100 Millionen Impfdosen sichern, das wäre aber ein Drittel der Gesamtmenge, die die EU bestellen will. Für eine gute Immunisierung gegen das Corona-Virus müssen voraussichtlich zwei Impfdosen verabreicht werden.

Drei Millionen Spritzen geordert

Brandenburg rechnet mit etwa drei Millionen Dosen. Entsprechend viele 1ml-Spritzen und Kanülen sollen über den Zentraldienst der Polizei beschafft werden. Die ersten Aufträge seien ausgelöst, erklärte Nonnemacher. Auch drei Millionen Pflaster und über 3,5 Millionen Alkoholtupfer sowie Ultratiefkühler und Kühlcontainer zur Lagerung und zum Transport der Vakzine sollen beschafft werden. Der Biontech-Impfstoff lässt sich zwar schnell produzieren, er ist aber in der Lagerung anspruchsvoll: Er muss bei Temperaturen von bis zu Minus 80 Grad aufbewahrt werden.

Nonnemacher dämpfte allzu große Erwartungen. Anfangs würden nur begrenzt Impfdosen verfügbar sein, sagte sie. Daher könnten zuerst nur Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, sowie Beschäftigte aus systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der Pflege berücksichtigt werden.

Gewaltige Aufgabe

Die Organisation der Impfungen sei eine gewaltige Aufgabe, sagte sie. Termine müssen vergeben werden, Personal muss bereit stehen. Dabei sei man auf die Unterstützung aller Kräfte im Gesundheitswesen, von Hilfsorganisationen, der Bundeswehr und des Zivil- und Katastrophenschutzes angewiesen, hieß es.

Die Kassenärztliche Vereinigung sowie Organisationen wie das Rote Kreuz sollen bei den Impfungen mithelfen. Um Pflegeheime und Krankenhäuser zu erreichen, sollen mobile Impfteams ausschwärmen.

Die Bundesregierung plant, Nebenwirkungen eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 mithilfe einer App zu erfassen. Die App werde Teil der vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Nationalen Impfstrategie sein, erklärte eine Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts ( PEI). Zuvor hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Das PEI ist als Bundesbehörde unter anderem für die Zulassung von Impfstoffen und deren Sicherheit zuständig.

