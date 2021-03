Potsdam

Nun ist es entschieden: Der Verwaltungsstab der Landeshauptstadt hat am Mittwoch sein neues Corona-Konzept beschlossen. Damit definiert die Stadt eine eigene strikte Notbremse, die das weitere Steigen der Inzidenz aufhalten soll. Ab einem Sieben-Tage-Wert von 100 wird demnach jede Lockerung lokal zurückgenommen – Museen und Einzelhandel müssen dann wieder komplett schließen, bei Treffen sind weniger Kontakte erlaubt. Landesweit gilt bislang die Marke von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche als ausschlaggebend für verpflichtende Verschärfungen der Maßnahmen.

Impfzentrum im Bergmann-Klinikum startet am Donnerstag

Die neue Strategie beinhaltet wesentliche Änderungen im Umgang mit der Pandemie. Schon am Donnerstag wird ein kommunales Impfzentrum im Klinikum „Ernst von Bergmann“ eröffnet. Berechtigte, die auf der Impfwarteliste der Stadt stehen, erhalten einen Termin per E-Mail oder SMS. In den kommenden Tagen sollen 1200 Potsdamer auf diese Weise erfahren, wann sie den Impfstoff von Biontech und Pfizer erhalten. Zum Teil wird die Warteliste auch an die Kassenärztliche Vereinigung weitergegeben, um auch im Impfzentrum in der Metropolishalle Restdosen vergeben zu können. Zudem sollen so schnell wie möglich auch Potsdamer Hausärzte impfen dürfen.

Zwei Tests pro Woche

Als Überbrückung zum Impfen führt die Stadt ihre Teststrategie weiter: Alle Potsdamer dürfen zunächst bis zum 28. März einen zweiten Gratis-Schnelltest zusätzlich zu dem vom Bund finanzierten Abstrich machen lassen. Die meisten der bereits seit Anfang März aktiven Teststellen in Apotheken und anderen Einrichtungen stehen dafür weiterhin zur Verfügung.

Maskenpflicht ab dem Wochenende

Eine weitere Sicherheitsmaßnahme und Potsdamer Besonderheit ist die Anpassung der Maskenpflicht an das Corona-Ampelsystem. Bei der derzeit geltenden Ampelfarbe Gelb – also einer Inzidenz zwischen 50 und 100 – muss überall dort, wo kein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten ist, eine medizinische Maske getragen werden.

Unabhängig von den tatsächlichen Abständen gilt die Maskenpflicht ab dem Wochenende wieder in der Brandenburger Straße und ihren Querstraßen, im Holländischen Viertel und der Friedrich-Ebert-Straße, in der Karl-Liebknecht-Straße in Babelsberg, in Teilen der Geschwister-Scholl-Straße und Nansenstraße in Potsdam West sowie auf allen Wochenmärkten. Auch dort gelten Alltagsmasken und Schals nicht mehr aus ausreichender Schutz.

Einkaufen nur mit Test-Vorlage

Draußen mögen Masken helfen, im Einzelhandel ist künftig zum Terminshopping zusätzlich ein negativer Coronatest notwendig. Das heißt: Wer außerhalb an einem Ort einkaufen will, der nicht zum sogenannten lebensnotwendigen Bereich gehört, braucht einen tagesaktuellen, schriftlich nachgewiesenen negativen Schnelltest und eine medizinische Maske. Betroffen davon sind praktisch alle Geschäfte außer Supermärkten und anderen Geschäften, die vorrangig Nahrungsmittel verkaufen, Drogerien, Tankstellen und Apotheken.

Vertrag mit Luca-App

Neu ist auch ein klares Bekenntnis zur App „Luca“, die der Kontaktnachverfolgung dient und dank einer extra zu bezahlenden und von Potsdam georderten Zusatzfunktion auch Testergebnisse speichern soll. Der Vertrag sei unterschrieben, teilt das Rathaus mit, die technische Umsetzung werde aber noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Eine Ausnahme bei den Bestimmungen bilden Kitas und Schulen: Dort wird nicht bei einer Inzidenz von 100 die Notbremse gezogen. Stattdessen gilt weiter eine eigene, komplexe Kita-Ampel. Ab einer Inzidenz von 200 gilt in Potsdamer Kitas wieder die Notbetreuung, um Kontakte zu vermeiden. Treten in einer Kita vermehrt Fälle auf, soll diese Kita geschlossen werden. Gleiches gilt bei Schulen.

„Versorgung ist sichergestellt“

Einrichtungen und kommunale Unternehmensteile oder Behörden sollen geschlossen werden, wenn dort Infektionen von einer der mittlerweile auch in Potsdam stark verbreiteten Mutationen ausgelöst werden. Dies könnte also nicht nur Kitas und Schulen treffen, sondern auch wichtige Versorger wie die Stadtwerke – und streng genommen auch das Klinikum „Ernst von Bergmann“. Auf Nachfrage versichert ein Stadtsprecher: „Die Versorgung der kritischen Infrastruktur wird gewährleistet. Die Unternehmen haben eigene Pandemie-Konzepte erstellt, um die Versorgung sicherzustellen.“

Von Saskia Kirf