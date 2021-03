Potsdam

Der Andrang auf das Impfzentrum in der Metropolishalle in Potsdam reißt nicht ab. Die Anmeldungen vor Ort kommen nur schleppend hinterher. Am Donnerstag bildeten sich vor dem Eingang erneut lange Menschenschlangen. Hunderte Personen mit Terminen – darunter viele über 80-Jährige – warteten zum Teil länger als eine Stunde draußen im Freien.

Bänke der Feuerwehr aufgestellt

Inzwischen hat die Stadt reagiert und am Mittwochnachmittag zehn Bänke aufstellen lassen. Die Sitzgelegenheiten stammen vom Gelände des benachbarten Filmparks. „Die kurzfristige Lösung konnte in enger Abstimmung zwischen dem städtischen Koordinator des Impfzentrums und dem Geschäftsführer des Filmparks, Matthias Voß, unbürokratisch organisiert und umgesetzt werden“, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf MAZ-Nachfrage mit.

Nur wenige Personen nutzen die Bänke vor dem Impfzentrum. Es war ihnen einfach zu kalt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Bänke werden jedoch nur wenig genutzt, wie sich am Folgetag herausstellte. Es ist einfach zu kalt: Da helfen auch die Bänke nicht viel, wie einige Senioren vor Ort der MAZ verärgert sagten. Sie wünschten sich lieber heiße Getränke wie Tee, wären sogar bereit dafür zu bezahlen. Viele hatten Angst sich trotz dicker Mäntel und Winterstiefel, jetzt auch noch zu erkälten. Für die vielen älteren Menschen war das Anstehen eine regelrechte Tortur.

Lange Schlangen zu Stoßzeiten

Zumindest an Stoßzeiten kommt es zu diesem Chaos vor der Metropolishalle. Das ist nicht zu jeder Tageszeit so, wie Hans-Peter Werner der MAZ erzählt. Er fährt mehrmals in der Woche ehrenamtlich Patienten zum Impfzentrum, so auch am Donnerstagmorgen. „Es gab zwar zwei Schlangen. Die Organisation ist aber deutlich besser geworden“, berichtet er.

Hans-Peter-Werner war zuletzt Anfang der Woche vor Ort. Da sprach er noch von einer „gesundheitsschädlichen und menschenunwürdigen“ Situation. Sein Besuch am Donnerstag war nach eigenen Aussagen ein Unterschied wie Tag und Nacht. „Die Security hat alle über 65-Jährigen direkt durchgewunken. Sie sind sofort rangekommen“, sagt er.

MAZ-Leser kritisieren Organisation

Zu Beginn der Woche haben sich die Beschwerden wegen den langen Wartezeiten vor dem Impfzentrum gehäuft. Sitzgelegenheiten fehlten, die Senioren stehen im Kalten bei Wind und Wetter, Termine verfielen. Viele MAZ-Leser kritisierten die schlechte Organisation und sprachen sogar von einem Chaos vor der Halle.

Nach Aussagen der Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und dem Gesundheitsamt seien die Menschen selbst dafür verantwortlich, da sie teilweise ein bis zwei Stunden vor ihrem Impftermin vor Ort seien und so alles durcheinander bringen würden. Hinzu kommt, dass inzwischen viel mehr Termine vergeben werden. Das Impfzentrum könnte damit eventuell an seine Grenzen stoßen.

Von Marcus J. Pfeiffer