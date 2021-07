Babelsberg

In genau zwei Wochen wird die Landeshauptstadt den Betrieb des Impfzentrums in der Metropolishalle übernehmen. Allein in dieser Woche werden dort 10.000 Menschen ihre zweite Impfdosis erhalten – sämtliche Termine in diesem Zeitraum sind vergeben. Doch auch nach dem Übergang des Impfzentrums aus den Händen der Kassenärztlichen Vereinigung soll sich für die Patienten nichts ändern. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wann und wo gibt es Termine?

Auch die Verantwortlichen im Impfzentrum wissen oft nicht längerfristig, wann sie wie viele Termine freigeben können. „Mal sind es fünf, mal zehn Tage im Voraus“, erklärt Stefan Ertel, der stellvertretende Leiter in der Metropolis Halle. Die Termine werden daher auch nicht zu einem festen Zeitpunkt auf die Plattform www.impfterminservice.de gestellt, es lohnt, immer wieder auf die Seite zu klicken.

Wer nicht nur für sich selbst, sondern beispielsweise für den Partner oder Kinder Termine mitbucht und dann weit auseinander liegende Zeitpunkte für den selben Tag vorgeschlagen bekommt, muss sich nicht grämen. „In solchen Fällen können auch einfach die Familien oder Paare gemeinsam zum Termin erscheinen“, sagt Stefan Ertel, „wir wollen schließlich das Impfen so unkompliziert wie möglich gestalten.“

Wie läuft der Termin ab?

An einem Zelt vor der Halle werden die Impflinge nach ihrem Termin gefragt. In der Halle selbst kontrollieren Helfer diesen Termin noch einmal und teilen die Patienten auf Warteschlangen auf. „Lange Wartezeiten sind absolut unüblich“, sagt DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux. Einen Impfarzt aussuchen kann man sich übrigens nicht. „Eingeteilt wird nach Augenmaß, dort, wo gerade am wenigsten Patienten warten, wird der nächste hingeschickt.“

In der Impfkabine selbst wartet dann eine Fachärztin mit einem Helfer, beim Patienten wird Fieber gemessen und er kann alle Fragen zur Impfung loswerden. Die Einstichstelle wird desinfiziert, die Spritze gesetzt – und das war’s. Die nächsten 15 Minuten verbringt der frisch Geimpfte dann noch unter Aufsicht, um etwa Reaktionen zu kontrollieren. Geparkt werden kann direkt auf dem Gelände des Filmparks, Impftermin-Inhaber zahlen dafür nichts. Zudem halten die Buslinien 601 und 690 direkt vor der Metropolis Halle, der Bahnhof Medienstadt liegt fünf Gehminuten entfernt, der S-Bahnhof Griebnitzsee gut 15 Gehminuten.

Wo gibt es den digitalen Impfpass?

„Das ist derzeit die am häufigsten gestellte Frage im Impfzentrum“, sagt DRK-Sprecherin Marie-Christin Lux. Der digitale Impfpass ist ein ausgedruckter QR-Code, der in verschiedene europaweit anerkannte Handy-Apps geladen werden kann. Für Reisen, aber auch für Konzertbesuche kann er den klassischen gedruckten Impfpass ersetzen. „Der ist aber natürlich trotzdem nicht wertlos“, betont die DRK-Sprecherin, „es geht nur um den einfachen Nachweis der Corona-Schutzimpfung, die weiterhin auch im eigentlichen Impfpass eingetragen wird.“

Im Impfzentrum wird der QR-Code direkt mit der Impfung ausgestellt. „Viele Patienten nutzen die Ruhepause nach der Impfung gleich zur Registrierung in den Apps“, sagt Marie-Christin Lux. Der Vorteil: Die Helfer vor Ort kennen die Programme und können bei technischen Problemen direkt helfen. Wem der Ausdruck des Codes abhanden kommt, braucht keine Sorge zu haben, er wird zum Einen auch vom Land Brandenburg postalisch zugestellt und ist zum Anderen in Apotheken nach Vorlage des Impfpasses kostenfrei erhältlich.

Wann kommt die Impfung ohne Termin?

Technisch ist es längst möglich, Impfzentren komplett zu öffnen oder sogar an öffentlichen Plätzen zu impfen. So ist in Berlin seit dem Wochenende die Spritze auf einem Möbelhausparkplatz erhältlich, auch am Neuköllner Hermannplatz gab es spontane Impfungen – der Andrang war riesig. In Potsdam seien solche Aktionen bislang nicht geplant, sagt der stellvertretende Leiter des Impfzentrums, Stefan Hertel. „Das entscheiden nicht wir als DRK, sondern der Träger des Impfzentrums, also ab August die Stadt Potsdam.“

Es gäbe aber bereits Überlegungen, das Impfen noch spontaner zu gestalten. Sinnvoll sei sicherlich, in die Sozialräume zu gehen, sagt DRK-Sprecherin Lux. „Wir als DRK haben über Monate hinweg das mobile Impfen in den Seniorenheimen als wichtigstes Kerngeschäft betrieben, wir wären auch jetzt sofort dabei.“

Was bedeutet die Übernahme der Stadt?

Wenn ab 1. August die Landeshauptstadt das Impfzentrum betreibt, soll sich für die Patienten nichts ändern, verspricht Stefan Ertel. „Wir bleiben so flexibel und unkompliziert wie bisher.“ Die Mitarbeiter – insgesamt sind es rund einhundert – bleiben. „Der Wechsel ist lediglich ein Prozess im Hintergrund“, betont Ertel, „hier bleibt alles unangetastet.“

Von Saskia Kirf