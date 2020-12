In Potsdam bislang nur ein Geschlechtereintrag „divers“

Potsdam

In Potsdam wurde bislang kaum Gebrauch vom Geschlechtereintrag „divers“ in das Personenstandsregister gemacht. Lediglich im vergangenen Jahr habe eine Person eine entsprechende Änderung vornehmen lassen, wie Brandenburgs Landeshauptstadt auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mitteilte. In diesem Jahr gab es bislang keine solche Eintragung. Auch bei Neugeborenen wurde in Potsdam 2019 und 2020 von den Eltern in keinem Fall der Geschlechtereintrag „divers“ für das Geburtenregister gewählt.

Neben den Optionen „männlich“, „weiblich“ und „ohne Angaben“ kann seit zwei Jahren auch „divers“ in das Personenstands- und Geburtenregister eingetragen werden. Einen Beschluss dazu hatte der Bundestag am 14. Dezember 2018 gefasst, um intersexuellen Menschen die Möglichkeit zu einem entsprechenden Geschlechtereintrag zu geben. Anlass der Änderung war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2017, wonach die bis dahin geltende Regelung gegen das Persönlichkeitsrecht und gegen das Diskriminierungsverbot verstieß.

Von epd