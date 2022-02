Babelsberg

Am Dienstagmittag gerieten zwei Pkw-Fahrer an der Ausfahrt eines Baumarktes in Konflikt. Der Fahrer eines Potsdamer Pkw beachtete beim Verlassen des Parkplatzes offenbar nicht die Vorfahrt eines Berliner Pkw auf der Fritz-Zubeil-Straße. Dessen Fahrer konnte nur durch eine Gefahrenbremsung einen Anstoß vermeiden.

Polizei schreibt Anzeige

Als nun der Fahrer des Potsdamer Pkw zur Rede gestellt wurde, wurde dieser beleidigend und verließ den Ort. Er konnte später zuhause angetroffen werden. Es wurde eine Anzeige wegen Beleidigung und Nötigung aufgenommen.

Von MAZonline