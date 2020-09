In Potsdam gründet sich ein Ernährungsrat

Potsdam

Es brauchte einen langen Anlauf, aber seit Februar diesen Jahres arbeitet ein Bündnis von Potsdamern an der Gründung eines Ernährungsrates. Jetzt verkünden sie: Am 8. Oktober ist die Gründungsversammlung.

„Wir wollen an diesem Abend die bisher erarbeiteten Positionen und angelaufenen Projekte des Ernährungsrates vorstellen sowie interessierten Akteuren einen Raum zur Erweiterung des Netzwerkes bieten“, schreiben die Initiatoren in ihrer Einladung, „hier können Ideen, konkrete Umsetzungsvorschläge, Visionen und Meinungen miteinander geteilt und weiter entwickelt werden.“ Die Gründungsrunde findet von 18 bis 21 Uhr im Raum „Kosmos“ im Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum an der Dortustraße statt.

Der Ernährungsrat soll sich mit Fragen befassen, wie eine gesunde und regionale Ernährung gelingen kann, „welche die Klimaentwicklung, die Biodiversität, das Tierwohl und die Belastungsgrenzen der natürlichen Ressourcen im Blick hat“. Ziel sei unter anderem ein „nötiger Wandel der Agrar- und Lebensmittelproduktion“.

Eine Teilnahme ist coronabedingt nur nach Anmeldung möglich – per Mail an fairteilen@posteo.de.

Von MAZonline/axe