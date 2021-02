Berliner Vorstadt

Der am Donnerstagmittag beinahe untergegangene Eisbrecher am Kai des Hans-Otto-Theaters muss in die Werft. Wie die Polizei auf Anfrage der MAZ am Freitagmittag mitteilte, wartet der Eigentümer auf von ihm beauftragte Firmen, die das Leck finden und beseitigen sollen. Wie aus dem Umfeld des Eigentümers zu erfahren war, ist höchstwahrscheinlich ein Seewasserventil im Frost geplatzt. Es dient zum Ansaugen von Kühlwasser für den Motor. Deshalb war zunächst der Maschinenraum im hinteren Teil des Schiffes vollgelaufen; dann drang das Wasser in die Kabine des Vorschiffs ein. Der Schlepper bekam rechts so viel Schlagseite, dass dann auch Wasser durch ein nicht korrekt geschlossenes Bullauge eindrang, wie die Feuerwehr bei ihrem Einsatz entdeckte.

Saugschiff muss kommen

Der Feuerwehr zufolge wird vermutlich ein Saugschiff aus Berlin-Rummelsburg benötigt, für das aber erst der vereiste Rummelsburger See aufgebrochen werden muss. Das Spezialschiff braucht etwa zwölf Stunden bis Potsdam; ob es schon unterwegs ist, war am Freitagmittag bei der Polizei und beim Eigner nicht zu erfahren. Das Schiff soll nach dem Abpumpen einer Reparatur zugeführt werden. Ob es den Weg zur Werft alleine schafft oder selbst abgeschleppt werden muss, ist auch noch unklar.

Die Wasserschutzpolizei hat einen Schiffsunfall aufgenommen. Das geschieht immer dann, wenn ein plötzliches Schadensereignis im Schiffsverkehr eintritt – auch das Stillliegen eines Schiffes gehört dazu. Die Polizei werde, wenn nötig auch Kriminaltechniker auf das Schiff schicken, teilte Polizeisprecher Heiko Schmidt mit. Man müsse die Unfallursache ermitteln. „Wird dabei festgestellt, dass eine vorsätzliche oder fahrlässige Handlung oder eine Unterlassung mit großer Wahrscheinlichkeit zu dem Schadensereignis geführt haben könnte, wird eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen.“

Strafanzeige wegen Umweltdelikts

In diesem Fall wurde bereits eine Strafanzeige gestellt wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung. Es war Öl ins Havelwasser gelangt, weshalb der Eisbrecher jetzt von einer Ölsperre der Feuerwehr umgeben ist, um weitere Verunreinigungen zu verhindern. Zu Beweiszwecken ist eine Gewässerprobe entnommen worden. Die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, ob eine Strafverfolgung weitergeführt werden soll und ob dazu noch Gutachten notwendig sind.

Die Bergung selbst und die Verhinderung weiterer Schäden ist Sache des Eigentümers. Die Wasserschutzpolizei hat das Umweltamt verständigt, um zu prüfen, ob weitere Gefahren durch die Bergung oder das Abpumpen des Wassers aus dem Schiff entstehen oder abgewehrt werden müssen.

Von Rainer Schüler