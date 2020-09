Potsdam

60 Leute stehen im Freien und rühren in einem imaginären Topf, den sie pantomimisch mit einem Arm festhalten. „Versuchen Sie jetzt mit der anderen Hand zu rühren“, sagt ein junger Sportsmann in Schwarz, der auf einer kleinen Mauer die Übung vorturnt. Die Menge ändert ihre Stellung. Und jetzt soll sie auch noch den „Topf“ mit ihrem Arm drehen und die andere Hand rhythmisch in die Luft recken. „Sie sehen, das ist gar nicht so einfach“, sagt der Mann in Schwarz. Zum Schluss dehnen sich alle noch einmal so richtig durch.

Der sportliche Pausensnack ist das beste Beispiel für das, was im großen Saal des Kongresshotels am Luftschiffhafen kürzlich verhandelte wurde. „Bewegt Studieren – Studieren bewegt! 2.0“ – zu der Tagung kamen 60 Vertreter von Hochschulen aus ganz Deutschland, weitere 80 nahmen online teil. Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (ADH) und die Techniker Krankenkasse (TK) werben unter anderem dort für mehr Gesundheitsbewusstsein an den Hochschulen. Diese können jetzt wieder Initiativen und Projekte für mehr Gesundheit an ihren einreichen.

Anzeige

„ Pausenexpress “ ist an 40 Hochschulen

Der Potsdamer Sportstudent Tobias Rudow hat mit seiner Übung aus dem sogenannten „ Pausenexpress“ der Universität Potsdam ein gutes Beispiel für solche Aktivitäten vorgeführt. Der vom ADH organisierte „ Pausenexpress“ ist inzwischen an 40 Hochschulen etabliert. Dort fördert er die Gesundheit von Studenten, indem Vorlesungen für solche Übungen fünf Minuten unterbrochen werden und man danach durchgelockert viel besser zuhören kann.

Der ADH habe bundesweit eine zentrale Aufgabe für die Gesundheit der Studierenden, sagt dessen Vorsitzender, Jörg Förster. „Wir erschließen den Studierenden das Feld Sport.“ Durch das riesige Angebot an den Hochschulen lernten sie Sportarten kennen, die ihnen sonst nie begegnet wären. Die könnten dann zu einer künftigen Lebenssportart werden und ihrer Gesundheit dienen. „Die zweite Runde unserer Initiative soll zeigen, dass Gesundheitsmanagement auch ein Teil der Verantwortung der Hochschulen ist“, sagt Förster.

Gefördert wird auch außerhalb des Sports

Für Thomas Holm, den Leiter des Gesundheitsmanagements der TK in Hamburg, ist daher die Sportförderung nicht das alleinige Thema. „Wir fördern auch diejenigen Menschen, die nicht zum Sport kommen.“ Willkommen seien auch Initiativen, die für eine entspannte Kommunikation oder für eine bessere Arbeitsumgebung sorgten. Holm nennt das Beispiel Grünflächen. „Viele Hochschulen haben Grünflächen“, sagt er. „Aber sie bleiben ungenutzt.“ Wer Vorschläge einreiche, wie solche Flächen als Ort der Entspannung oder der Bewegung attraktiv gemacht werden können, dürfe vielleicht mit einer Förderung rechnen. Insgesamt 50 Hochschulen wolle man drei Jahre lang fördern. Bis zu 40000 Euro kann eine Hochschule bekommen.

So locker wie der Rahmen, so bunt sind auch die Idee einzelner Einrichtungen. Christian Mundhenk, Direktor der Zentraleinrichtung Hochschulsport (ZEH) an der Freien Universität ( FU) Berlin will an seiner Hochschule einen „Sportomaten“ entwickeln lassen. „Wir haben an unserer Hochschule 200 Sportarten im Angebot“, sagt er. Wie sollen die Studierenden wissen, was zu ihnen passt? Das solle ein „Sportomat“ im Internet anhand von etwa zehn Fragen zu eigenen Vorstellungen und Vorlieben klären. Ein Team von zehn Studierenden – vom Informatiker bis zum BWL-er soll an der FU ein solches System entwickeln. Dafür bewerbe man sich nun bei der Initiative um eine Förderung.

TU Berlin rekrutiert Animateure

Mundhenks Kollegin von der Technischen Universität ( TU) Berlin, Stefanie FIebig, hat etwas ganz anderes vor. Sie will ein Netzwerk letztlich von studentischen Animateuren aufbauen, die ihre Kommilitonen dazu bringen, auf dem Campus kleine Wettkämpfe, zu veranstalten. Zum Beispiel könne man den Basketballkorb hinter dem Hauptgebäude der TU für Wurfspiele nutzen. „Eine Steuergruppe soll ein solches Netzwerk aufbauen“, sagt Fiebig. Diese Leute sollten für ihre Arbeit bezahlt werden. Dafür habe man sich nun bei der Initiative beworben.

Die Universität Potsdam selbst hat sich bisher noch nicht mit einem eigenen Projekt bei der Initiative beworben, ist aber unabhängig davon selbst sehr kreativ. Der „bewegte Weg zur Mensa“ zum Beispiel sei ein kleiner sportlicher Parcours auf dem Campus Golm, auf dem jede Studentin und jeder Student sozusagen im Vorübergehen ein paar Fitnessgeräte nutzen könne, erläutert die Leiterin des Hochschulsports, Petra Bischoff-Krenzien.

Uni Potsdam hat große Ambitionen

Finanziert von den Freunden des Hochschulsports hat sich das Zentrum jüngst auch ein E-Lastenrad angeschafft, mit dem es Handeln und Bänder zu diversen Standorten fährt und Studierende zu einem kleinen Training einlädt. „In Coronazeiten sind wir damit zum Heiligen See gefahren“, sagt Bischoff-Krenzien. Besonders während des Lockdowns sei das online angekündigte Fitness-Angebot sehr gut angenommen worden.

Bischoff-Krenziens hat noch weitreichende Pläne. Mit einer festen Stelle und studentischen Hilfskräften will sie eine Arbeitsstelle für studentische Gesundheit schaffen. „Wir versuchen die studentische Gesundheit an der Hochschule fest zu etablieren“, sagt sie. Die Hochschule müsse künftig dafür sorgen, dass die Studierende mehr Freiräume für Bewegung hätten – das meine sowohl Flächen als auch Zeit. Studentisches Gesundheitsmanagement müsse an der Universität Potsdam ganz groß geschrieben werden.

Von Rüdiger Braun