Schlaatz

Zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren verschafften sich am Sonntagmorgen kurz vor zehn Uhr Zutritt zu einer Wohnung, in der sie anschließend randalierten und eine Zeugin bedroht haben sollen. Dann verließen beide die Wohnung noch vor dem Eintreffen der Polizei, konnten jedoch im Zuge der Ermittlungen im Wohngebiet Schlaatz festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen die Hintergründe im persönlichen Bereich. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline