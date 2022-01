In Potsdams neuem Stadtteil Krampnitz kommt jetzt auch Wohnen für den kleinen Geldbeutel

Krampnitz

In etwa drei Jahren werden die ersten Krampnitzer den neuen Ortsteil beziehen – nach den ursprünglichen Planungen hätten die ersten Mieterinnen und Mieter bereits 2021 einziehen sollen. Doch aufgrund des Planungsprozesses sieht die Zeitschiene nun so aus: „2024/25 werden wir die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in Krampnitz begrüßen können“, erklärten Konstantina Kanellopoulos, Vorständin der Deutsche Wohnen, und Henrik Thomsen, Vorstand der Quarterback Immobilien AG, gestern bei einem Vor-Ort-Termin. Quarterback ist für den Konzern Deutsche Wohnen als Projektentwickler im neuen Stadtteil tätig, treibt aber auch unweit von Kramp-nitz die umstrittenen Baupläne auf der Nedlitz-Insel voran.

Konstantina Kanellopoulos ist neue Vorständin der Deutschen Wohnen. Quelle: Julius Frick

1800 Wohnungen will die Deutsche Wohnen in Krampnitz entwickeln – nach neuestem Stand sollen darunter auch 200 Wohnungen für Mieter mit schmalerem Portemonnaie sein – „preisgedämpfte Wohnungen“, wie es im offiziellen Deutsch heißt. Zu den Mieten hält man sich noch bedeckt: „Die konkreten Konditionen werden in einem städtebaulichen Vertrag verhandelt“, hieß es dazu. Die 200 Wohnungen werden allerdings nicht im Bestand der ehemaligen Kasernenbauten realisiert, die die Deutsche Wohnen derzeit saniert, sondern in Neubauten in den Höfen der sogenannten „Klinkerhöfe“.

Häuser sollen nachhaltig gebaut werden

Elf Gebäude sind es insgesamt, in nachhaltiger Bauweise – eventuell in Holz – und zwischen drei und vier Stockwerken hoch. Etliche schließen die Höfe rechtwinklig ab. Läuft alles nach Plan, wären die neuen Gebäude voraussichtlich ein Jahr nach den ersten anderen Wohnhäusern bezugsfertig.

Detail eines Gebäudes. Quelle: Julius Frick

Ende Januar sollen die Pläne den Stadtverordneten präsentiert werden. Gestern skizzierten Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) und Bert Nicke – Chef des für die Gesamtmaßnahme Krampnitz verantwortlichen Entwicklungsträgers Potsdam – das Szenario schon einmal vor Ort. Noch kann man sich inmitten von matschigen Wegetrassen, ruinösen Ex-Kasernen mit dem Charme eines Nachkriegsfilms und laufenden Sanierungsarbeiten kaum vorstellen, wie es hier einmal in unmittelbarer Nachbarschaft zur geplanten Tramtrasse aussehen wird.

Verdichtung aus Sicht des OB kein Problem

Aber: „Der vorliegende Entwurf zeigt nun auf, wie die Deutsche Wohnen auf ihren Grundstücken durch eine behutsame Verdichtung mit Neubauten und unter Berücksichtigung städtebaulicher, denkmalpflegerischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte frühzeitig preiswerte Wohnungen bauen könnte“, erklärte Schubert. Sorgen, dass das Gebiet durch die Neubauten zu stark verdichtet werden könnte, teilt er nicht. Im Gegenteil: Man erreiche dadurch „mehr Urbanität als durch einen großen freien Platz in der Mitte“.

Mit den rund 200 Wohnungen in den zusätzlichen Neubauten würde die Deutsche Wohnen in Krampnitz rund 22 500 Quadratmeter mehr Bruttogeschossfläche als bislang geplant realisieren. Die Zahl der Wohnungen bleibt allerdings gleich – dafür sollen Flächen, die bisher fürs Wohnen vorgesehen waren, für gewerbliche sowie soziale Nutzungen umgewidmet werden. Eines dieser Objekte ist das ehemalige Stabsgebäude. Vorstellbar seien Ansiedlungen von Behörden mit hohem Platzbedarf, sagte Rubelt, der als möglichen Vermittler den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) nannte. „Vielfältige Wohnangebote, wie sie hier entstehen sollen, tragen dazu bei, dass sich frühzeitig eine sozial durchmischte Struktur der Bewohnerinnen und Bewohner etablieren kann“, erklärte Entwicklungsträger-Chef Bert Nicke.

Beim Pressetermin in den „Klinnkerhöfen“. Quelle: Julius Frick

Der jetzige Vorstoß, auch kostengünstige Wohnangebote zu schaffen und den Stadtteil somit auch in seiner ersten 5000-Einwohner-Entwicklungsphase stärker zu durchmischen, ist allerdings nicht unvermutet vom Himmel gefallen. Zu einem großen Teil resultiert er aus dem Insistieren der Stadtverordneten. Denn zunächst hatte sich die Deutsche Wohnen von ihrer ursprünglichen Ankündigung, auch preiswertes Wohnen für eine 8,50 Euro-Miete anzubieten, wieder distanziert – nicht zuletzt wegen der hohen Investitionskosten bei der Sanierung der denkmalgeschützten Kasernenbauten.

Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) an der Tafel mit der Skizze der Pläne. Quelle: Julius Frick

Das weckte Befürchtungen, dass das Quartier der Deutschen Wohnen zur Luxus-Enklave werden könnte. Vor diesem Hintergrund beschlossen die Stadtverordneten im September – einem Antrag des Linken-Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg folgend – einen Auftrag an die Stadtverwaltung, noch einem das Gespräch mit dem Immobilienkonzern zu suchen.

Förderungen für den Bau der preiswerten Wohnungen seien derzeit nicht angestrebt: „Beantragt ist nichts, das werden wir versuchen, es aus eigener Kraft zu stemmen“, sagte Henrik Thomsen. Derzeit gibt es keine Förderkulisse des Landes für mietpreisgebundenen Wohnungsbau in Krampnitz – eine der Bedingungen ist eine gesicherte Tramanbindung. Das Planfeststellungsverfahren soll Ende dieses Jahres gestartet werden, so Rubelt.

Von Ildiko Röd