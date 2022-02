In Schlangenlinien durch Potsdams Innenstadt

Innenstadt

Ein Zeuge meldete der Polizei am späten Montagabend einen auffällig fahrenden weißen Hyundai, der in der Innenstadt unterwegs war. Das Auto fuhr in Schlangenlinien stadtauswärts und hatte bereits einen Reifen so beschädigt, dass die Fahrt auf der Felge stattfand. Der Pkw konnte in der Potsdamer Straße gestoppt werden.

Ein Atemvortest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 1,79 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Es wurden eine Anzeige wegen Verkehrsgefährdung aufgenommen und festgestellte Unfallschäden am Pkw dokumentiert.

Von MAZonline