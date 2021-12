Potsdam

Adam und Eva sind Zaungäste, sie sind aufgemalt auf großen Kirchentüren, nennen wird das Haus den Tempel der Lust. Sie schauen auf ihre Kindeskinder, die sich paaren wollen, sich lieben, sich zuhören, und dann doch gebückt durchs Leben gehen, zwischen Sportschau und Mädelsabend.

Auf der Bühne der Reithalle, dem kleinen, aufregenden Haus des Potsdamer Hans-Otto-Theaters, geht es um die Fortsetzung des Stückes, dessen erster Teil vor knapp 2500 Jahren von Aristophanes geschrieben wurde: „Lysistrata“ ist eine griechische Komödie, in der sich Frauen ihren Männern sexuell verweigern, um den seit 20 Jahren tobenden Peloponnesischen Krieg zu beenden. Premiere wurde am vergangenen Freitag gefeiert. Die Autorin Sibylle Berg hat mit ihrem Stück „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ den Bogen noch ein Stück weiter gespannt: Sex ist nicht mehr die Waffe, mit der man einen Krieg beendet, bei Berg ist Sex der eigentliche Frontverlauf. Die Männer wollen immerzu, getrieben vom Testosteron, die Frauen fügen sich, mit einem Gähnen – oder mit Panik im Blick, denn wer sollte ihnen helfen, Kinder zu bekommen, wenn nicht die Männer, die nach der Berg’schen Lesart ihren Unterleib wie einen Vorschlaghammer nutzen?

Bei Sibylle Berg heißen alle Männer Bernd

Drei Schauspielerinnen (Laura Maria Hänsel, Janine Kress und Franziska Melzer) übernehmen die Lysistrata, drei Schauspieler (Philipp Mauritz, Hennig Stübbe und Paul Wilms) teilen sich den Bernd, immer sind sie zeitgleich auf der Bühne. Bernd, das ist bei Berg der Name für die Männer ohne Eigenschaften. Alle sind sie Prototypen, getrieben von Hormonen, nicht zwingend ausgestaltet von Psychologie.

Die Schauspielerinnen tragen ein bodenlanges weißes Kleid mit schwarzen Zeichen, die einer Vulva ähneln, platinblonde Perücken geben ihnen etwas zeitlos Mädchenhaftes. Die Männer haben sich in weiten dunklen Hosen eingerichtet, sie agieren derart ungezwungen, dass sie ihre Brust in der Manier von Orang-Utans unbekleidet lassen. Das Ensemble spricht gerne im Chor, nichts ist hier individuell, das Personal fühlt sich in Gottes Hand: Der Weg scheint vorgezeichnet. Von Biologie getrieben, schaffen sich die Männer selber ab, als sie in der Kinderpflege aufgehen, flankiert von Bier, immer dicker werdenden Bäuchen und fettem Essen. Endlich lassen sie von ihren Frauen ab. Deren letzter Satz, denn nun stehen sie auf eigenen Füßen, lautet: „Wir sind zufrieden.“ Nicht mehr bedrängt, nicht mehr begattet, nunmehr sich selber überlassen. Aber glücklich sind die Frauen nicht.

Regisseurin Anna-Elisabeth Frick, geboren 1989, hat diesem bösen und brillanten Stück zu keiner Zeit den Zahn gezogen, sie sucht hier keinen falschen Frieden, lässt sich auf keinen faulen Kompromiss ein. Sie hat gespürt, dass dieses Drama witzig ist, doch bitter-ernst gemeint ist, wie ja im Grunde alles, was die Autorin Berg so elegant und ausweglos in ihre Bücher, Dramen und Kolumnen packt. Das Stück leidet an seiner Klugheit, denn die Wahrheit – und Berg ist überzeugt, dass alles, was sie schreibst, mindestens wahr ist, wenn nicht sogar in Teilen noch beschönigend – ist derart gallig, dass man sie gerne als Zynismus abtut. Als übertriebenen Humor. Frick macht da nicht mit, sie potenziert das Drama, indem sie alles dreifach auf die Bühne stellt, drei Frauen, drei Männer. Das Flirten und der Beischlaf sind ein Lehrstück aus dem Zoo, Tierstimmen hier, Grunzen dort. Der Horror ist kurzweilig und führt zu bester Unterhaltung, eine Stunde und 40 Minuten lang.

Uraufführung 2019 in Basel Die Autorin Sibylle Berg wurde am 2. Juni 1962 in Weimar geboren, zog 1996 nach Zürich und hat seit 2012 die Schweizer Staatsbürgerschaft. Erfolgreich war sie mit Romanen wie „Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot“ (1997) oder „GRM. Brainfuck“ (2019). Ihr Theaterstück „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“, das nun in Potsdam zu sehen ist, feierte 2019 Uraufführung in Basel. Weitere Vorstellungen von „Lysistrata“ in der Reithalle des Potsdamer Hans-Otto-Theaters am 11., 12., 19., 26. Dezember und 9., 16. Januar. Tickets unter 0331/98118.

Alles ist im Fluss, das Stück ist homogen in seinem Aberwitz. Es führt uns durch museumshafte, vage ausgemalte Gärten (Bühne und Kostüme: Mariam Haas und Martha Pinsker), die Story von Männlein und Weiblein wird als Rückblick erzählt. Nein, Männer und Frauen passen nicht mehr zueinander. Nicht im milden Sinne eines Loriot, sondern in der radikalen Deutung von Sibylle Berg, die schwarze Soziologie betreibt, leichthändige Gesellschaftswissenschaften ohne Ausweg auf die Bühne hebt.

Vom „Vorspielgarten“ über den „Missionarsgarten“ bis hin zum „Kindergarten“ wird die Vita als die Chronik eines Scheitern ausgestellt. Ein Scheitern ist es deshalb, weil die Frau zu keinem Zeitpunkt Lust empfindet. Körperlich ist das eindrücklich spürbar auf der Bühne, die Arme und Beine der Frauen zappeln, als wollten sie flüchten, die Augen rollen, als wollten sie nicht glauben, was sie sehen.

Was auf der Bühne der Reithalle passiert, geht als Abend durch, der so gut gedacht und so präzise gespielt ist, dass plötzlich nicht mehr dieses Virus als das größte der Probleme gilt, sondern zu der wirklich großen Frage führt, ob die Dialektik von Frau und Mann tatsächlich aufzulösen ist auf eine Weise, die befriedigt. Was nicht nur, aber halt auch sexuell gemeint ist. Es gibt keine expliziten Szenen, alles bleibt jugendfrei, doch ins Schlafzimmer geht man fortan mit einem anderen Blick. Ist das Bett ein Schlachtfeld, wie uns der starke und gewitzte Potsdamer Abend erzählt, oder lassen sich all diese Bernds und die Lysistratas am Ende doch noch wachküssen oder zur Lust bewegen? Das müssen wir, egal, wie wir heißen, selbst herausfinden. Denn die Nacht ist jung.

Von Lars Grote