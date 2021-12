Potsdam

„Am liebsten für immer“ möchte sie am Hans-Otto-Theater bleiben, sprudelt es aus Janine Kreß heraus und ihr fröhliches Lachen erfüllt dabei den Raum. Die erfahrene Schauspielerin ist in der zweiten Spielzeit in Potsdam. Sie erinnert sich noch genau an den Anruf der Arbeitsvermittlerin, die ihr sagte, sie würde sie gern für Potsdam vorschlagen. Sie sei aber wohl zu jung. Das Theater suche eine Nachfolgerin für Rita Feldmeier, ab 50 Jahre. „Ich habe schallend gelacht, denn ich war gerade zwei Tage vorher 50 geworden“, sagt Janine Kreß. Mein ganzes Schauspielerleben ist mir das nicht passiert. Ich war immer zu spröde, zu alt, zu irgendwas. Jetzt war ich endlich mal richtig.“

Und richtig fühlt es sich für Kreß in Potsdam an. „Ich bin fantastisch aufgenommen wurden. Das ist ein sehr freundliches und offenes Ensemble. Ich bin ausgesprochen gerne hier.“ Wenn sie mit dem Fahrrad dort ankomme, am Tiefen See, denke sie oft, sie habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt.

Schauspielerin Janine Kreß im Herbst 2020 vor dem Hans-Otto-Theater in der Schiffbauergasse Quelle: Bernd Gartenschläger

Wenig Platz zum Improvisieren

An diesem schönsten Arbeitsplatz der Welt steckt die Schauspielerin aktuell in den Proben von „In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ von Sibylle Berg. Das Stück in der Regie von Anna-Elisabeth Frick wird am Freitag, 10. Dezember 2021, um 19.30 Uhr in der Reithalle Premiere feiern. „Teil 2“ steht im Übrigen nicht für den zweiten Teil eines Berg-Stückes. Vielmehr möchte die Autorin damit auf das Original von Aristophanes hinweisen.

Die Proben – zweimal täglich – liefen sehr gut, berichtet die Schauspielerin. Es sei eine anspruchsvolle Inszenierung mit vielen chorischen Texten. Das sei wie eine Partitur, die man auswendig lernen muss. Das lasse wenig Auswege zum Improvisieren, falls einem der Text mal nicht einfalle. „Man muss schon sehr genau sein“, fasst Kreß die Arbeit an dem Stück zusammen.

Frauen haben das Sagen

Auch die Choreographie sei anspruchsvoll. Deshalb arbeitet zusätzlich eine Choreographin mit dem Ensemble. Kreß kommt das ein Stück weit entgegen. Als Teenagerin wollte sie mal Tänzerin werden. Doch Tänzer und Schauspieler hätten ein unterschiedliches Gedächtnis, vor allem bei Veränderungen. Die Choreographie sei wie ein zweites Textbuch. Das müsse man ebenfalls auswendig können.

Aber es mache ihr großen Spaß. Das hängt auch mit dem Stück zusammen. Es sei, so Kreß, vordergründig eine Groteske über das Zusammenleben von Männern und Frauen. Die Handlung spielt in einer Zukunft, in der die Frauen die Herrschaft übernommen haben. Das Patriarchat ist abgeschafft.

„In den Gärten oder Lysistrata Teil 2“ von Sibylle Berg: eine Groteske über das Zusammenleben von Männern und Frauen. Hier zu sehen die Schauspieler Laura Maria Hänsel und Henning Strübbe . Quelle: Thomas M. Jauk

Kreß selbst möchte in solch einer Welt – von Frauen beherrscht, durchgegendert und sauber – nicht leben. Die Männer würden ihr fehlen. Was nicht heißen soll, dass sie unkritisch gegenüber dem Patriarchat sei. „Da muss sich schon noch etwas ändern. Da haben wir einen weiten Weg vor uns“, ist die Schauspielerin überzeugt.

Sibylle Berg lässt alle scheitern

In dem Stück bitten drei Frauen in ein Museum, in dem unsere heutigen Beziehungen vom Kennenlernen bis zum Kinder bekommen durchexerziert werden, um zu zeigen, wie absurd das Zusammenleben war. Das Stück dreht sich um die Liebe und es steckt viel Gesellschaftskritik darin. Sibylle Berg, so Kreß, sei da gnadenlos und lasse alle scheitern. Sie mache das jedoch mit ganz großem Humor und sei auf der Seite ihrer Figuren – den Frauen und den Männern.

Es werde also keine bierernste Veranstaltung, beschreibt Kreß das Stück. Stattdessen werde mit Humor und Selbstironie auf die Tiefen und Untiefen des Zusammenlebens eingegangen. Die Besucher erwarte eine hochamüsante, tolle Inszenierung voller Ästhetik.

Über die eigenen Beziehungen nachdenken

„Es gibt Momente in dem Stück“, erzählt Kreß, „in denen ich mich selbst ertappe und denke, das ist doch alles überzeichnet, das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Und dann kommen wieder Textpassagen, wo ich erkenne, das habe ich schon erlebt.“ Da könne man durchaus über sich und seine Beziehung nachdenken.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kreß mag die Abwechslung am Theater. Sie möchte nicht nur klassisch oder nur modern spielen. Es darf mal größer und mal kleiner sein. „In den Gärten“ sei ein ausgesprochenes Ensemblestück, in dem die Rollen sehr ausgewogen sind. Sie genieße es, dabei das Ensemble nach und nach kennenzulernen. Durch Corona hätte es ja große Lücken gegeben. Sie hätte lediglich in „Maria Stuart“ und im „Kaufmann von Venedig“ spielen können. Am Freitag kommt nun endlich das dritte Stück hinzu.

Die Premiere für „In den Gärten oder Lysistrata 2“ im Reitstall ist bereits ausverkauft. Weitere Vorstellungen gibt es am Samstag, 11. Dezember um 19.30 Uhr, am 19. Dezember um 18 Uhr, am 26. Dezember um 19.30 Uhr, am 9. Januar um 18 Uhr und am 16. Januar um 18 Uhr.

Von Elvira Minack