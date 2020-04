In der Corona-Abstrich-Stelle in Werder

Werder

Vor vier Wochen, exakt am 5. März, ging alles noch seinen gewohnten Gang. Quasi über Nacht hatte es mich „erwischt“: Ein trockener, brennender Brustkorb, Engegefühle beim Atmen, Halsschmerzen, festsitzender Husten sowie ein leichterer Schnupfen – mehr oder minder also fast alles mit Ausnahme von Fieber. Da ich Ärzte höchst selten und nur im Notfall aufsuche, wartete ich zunächst ab und versuchte es mit der „Hausapotheke“. Ohne Erfolg.

Also blieb mir nach einigen Tagen nichts anderes mehr übrig, als mich bei meiner Hausarztpraxis vorzustellen. Dort wurde nach ausführlichen Untersuchungen samt Abhören und EKG eine Bronchitis diagnostiziert. Das hatte ich eigentlich erwartet. Lunge und Herz seien in Ordnung. Hustensaft, Erkältungssalbe zum Einreiben und Inhalieren sowie letztendlich auch noch ein Asthma-Spray standen auf dem Rezept, das ich mitbekam. „Und trinken Sie viel, am besten Tee mit Honig“, lautete der ärztliche Rat. Als sich dann aber nach drei Wochen keine gravierende Besserung abzeichnete, rief ich erneut in der Praxis an. Doch mittlerweile war alles anders.

Anzeige

Ein mulmiges Gefühl

„Kommen Sie bitte wieder vorbei, aber nicht in die Praxis, sondern in die Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in der Kesselgrundstraße“, hörte ich am Telefon. Dort befindet sich die neu geschaffene Corona-Abstrichstelle in Werder und dorthin würden jetzt auch „sämtliche Patienten mit Erkältungskrankheiten und Atemwegsinfektionen überwiesen“.

Ein etwas mulmiges Gefühl bekam ich schon. Richtig Angst hatte ich keine angesichts der recht geringen Infektionszahlen in Werder sowie im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Etwas Sorge bereitete mir allerdings, dass ich in der Turnhalle tatsächlich Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen bekommen könnte, wodurch das Risiko einer Infektion steigen würde. Und unterbewusst hatte ich doch etwas Bammel, dass ich selbst bereits infiziert sein könnte. Doch aufgrund meiner strengen Einhaltung all der bekannten und zweifellos aktuell auch notwendigen Vorsichtsmaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverboten, Abstand halten sowie Händewaschen nach jedem Einkauf oder Aufenthalt im Freien konnte ich mir eine entsprechende Infektion eigentlich nicht recht vorstellen.

Kein einziger Patient wartet

Doch schon vor der Turnhalle die erste Entwarnung: Menschenmassen oder Warteschlangen Fehlanzeige. Am späteren Dienstagvormittag war ich der einzige Patient, der durch die Eingangstür mit dem unübersehbaren Abstandshinweis von zwei Metern und den entsprechenden rot-weißen Markierungen am Boden ging. Ein freundlicher Assistent, wie alle Ärzte und Kollegen in der Halle in Schutzkleidung gehüllt, nahm mich in Empfang. „Bitte zuerst die Hände desinfizieren“, bat er mich und verwies auf die neben ihm stehende Apparatur. „Dann den Gang entlang 50 Meter weiter.“ Um Kontakte und Begegnungen mit anderen möglichen Patienten zu vermeiden, eine Art Einbahnstraße, an deren Ende ich auf die nächste freundliche Assistentin und einen bereits wartenden Arzt traf. Der Internist Dr. Thomas Hörger schickte mich nach der kurzen Anmeldung die Stufen hinunter. „Bitte in die Turnhalle, Wartebereich C. Wir sehen uns gleich wieder!“

Auch dort war in den Wartebereichen A, B und C kein anderer Patient zu sehen. Nur leere Stuhlreihen – Stuhl an Stuhl penibel in zwei Metern Abstand zueinander aufgestellt. Und eh ich mich richtig setzen konnte, hieß es bereits aus der anderen Hallenecke: „Herr Braun bitte!“

Dr. Hörger befragte mich ausführlich nach meinen Beschwerden, hörte mich ab, Brustkorb vorn und hinten, tastete ihn mit kräftigem Druck ab, wollte immer wieder wissen, ob ich irgendwo Schmerzen habe. Ich hatte keine. „Corona haben Sie ganz sicher nicht, da wären Sie auch völlig anders drauf“, sagte der Internist schließlich. Auch Asthma oder Bronchitis seien ausgeschlossen.

Nicht jeder wird getestet

Also wirklich kein Corona? „Nur ein leichter grippaler Infekt – mit einer Sicherheit von 95 Prozent“, diagnostizierte Hörger auf meine Nachfrage. Die Brustschmerzen führte er auf meinen schiefen Rücken zurück. Bei Verdacht hätte der Internist sofort einen „Nase-Rachen-Abstrich“ genommen, der dann Punkt 12 Uhr ins Labor gewandert wäre und binnen 48 Stunden Gewissheit gebracht hätte.

„Aber das ist eine individuelle Entscheidung des Arztes“, sagte Hörger. Die fälle er auf der Basis gleich einer ganzen Reihe von Faktoren wie der Krankengeschichte des Patienten, den aktuellen Symptomen sowie den internen und externen, zum Beispiel berufsbedingten, Risiken streng nach den Richtlinien des Robert Koch-Institutes. „Frühere Lungen- oder Infektionskrankheiten, der aktuelle Befund, die Kontakte der Patienten und das damit verbundene Weiterverbreitungsrisiko ergeben ein Gesamtbild“, so der Werderaner Mediziner. Entscheidend ist zum Beispiel, ob ein Patient in Risikogebieten wie Spanien, Italien oder Südtirol war oder ob er oder sie als Krankenschwester oder Bürokaufmann arbeitet.

„Am besten wäre es natürlich, jeden zu testen. Aber die Tests brauchen Zeit, und die Laborkapazitäten sind begrenzt“, bedauert der Mediziner – bevor er mich zur Weiterbehandlung zurück in meine Hausarztpraxis schickt. Diesmal über den unteren Hinterausgang der Turnhalle, so dass mir niemand entgegenkommen kann.

Lesen Sie auch:

Corona in Potsdam: Fünf weitere Todesopfer binnen 24 Stunden

Corona in Potsdam: Fünf weitere Todesopfer binnen 24 Stunden

MAZ-Aktion „Zusammen stark“: So kann Läden, Restaurants, Kneipen und Freiberuflern in Brandenburg geholfen werden

Coronakrise in Potsdam: So können Sie helfen

Von Sönke Braun